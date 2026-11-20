Theo quyết định, dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 được điều chỉnh quy mô từ đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ thành đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế.

Cầu Nhơn Trạch thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM. Cầu được khai thác vào tháng 8.2025, với quy mô 4 làn xe cơ giới ẢNH: LÊ LÂM

Cùng đó, cầu Nhơn Trạch được đầu tư bổ sung đơn nguyên thứ 2 (cầu Nhơn Trạch 2), đường đầu cầu và các hạng mục phục vụ khai thác. Tổng chiều dài phạm vi bổ sung cầu và đường đầu cầu là gần 3,5km. Trong đó, cầu chính dài hơn 2.000m.

Cầu Nhơn Trạch 2 được đầu tư bên cạnh cầu Nhơn Trạch hiện hữu, khoảng cách giữa hai cầu từ 2 - 6m, bề rộng cầu 19,75m. Phần đường đầu cầu kết nối với nền, mặt đường giai đoạn 1, đường song hành. Mỗi đơn nguyên cầu bố trí một chiều xe chạy cho 2 làn cao tốc (có làn dừng khẩn cấp) và 2 làn hỗn hợp.

Trong phạm vi mở rộng (cầu Nhơn Trạch 2 và đường đầu cầu) sẽ bổ sung hệ thống truyền dẫn cùng các thiết bị công nghệ, bao gồm: hệ thống camera giám sát, hệ thống phát hiện xe, hệ thống biển báo thông tin điện tử, mạng truyền cáp quang... bảo đảm thống nhất, đồng bộ trên toàn tuyến Vành đai 3.

Đồng thời, bổ sung hệ thống thiết bị, công nghệ cho trạm thu phí trên đường dẫn vào nút giao với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Cầu cũng sẽ được bố trí công trình kiểm soát tải trọng xe độc lập trên phần nền đường song hành phải để kiểm soát dòng xe quá tải từ đường song hành phía Đồng Nai vào cao tốc.

Với phương án trên, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh là hơn 7.900 tỉ đồng so với tổng mức đầu tư hơn 6.955 tỉ đồng theo phương án phê duyệt ban đầu. Thời gian hoàn thành dự án cũng được điều chỉnh đến năm 2030.

Dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM dài hơn 8 km. Điểm đầu giao với Tỉnh lộ 25B thuộc địa phận huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Km5+000), nay thuộc phường Nhơn Trạch, TP.Đồng Nai. Điểm cuối kết nối với Dự án thành phần 1 tại Km13+140 thuộc địa phận TP.HCM.

Tuyến được đưa vào khai thác từ tháng 8.2025. Theo phương án được duyệt ban đầu, công trình có tổng mức đầu tư là hơn 6.955 tỉ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc là hơn 4.175 tỉ đồng; vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là gần 2.780 tỉ đồng.