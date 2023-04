SEA Games 32: Phái yếu gánh chỉ tiêu vàng xe đạp Việt Nam

Chỉ tiêu 2 HCV

Tổng thư ký Nguyễn Ngọc Vũ cho biết do SEA Games 32 giảm số lượng nội dung, đồng thời qua phân tích nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan nên đội tuyển xe đạp Việt Nam chỉ đặt chỉ tiêu 2 HCV (giảm một nửa so với SEA Games 31). Đội tuyển nam xe đạp đường trường năm ngoái đoạt 1 HCV do công của Quàng Văn Cường nhưng năm nay dự báo sẽ phải tranh chấp rất quyết liệt với các tay đua Thái Lan, Malaysia. Thành phần đội nam ngoài Quàng Văn Cường còn có Nguyễn Hoàng Sang, Phan Hoàng Thái, Võ Thanh An… Các tay đua này hiện đang tranh tài ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM nhằm tích lũy thêm.