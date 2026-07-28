Sean Astin phải bán nhà vì cát sê đóng 'Chúa tể những chiếc nhẫn' quá thấp

Trong một chia sẻ mới nhất, nam diễn viên thừa nhận anh hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý cho sự nổi tiếng quá nhanh vào đầu những năm 2000. Đáng nói, độ nổi tiếng của anh trên truyền thông lại tỷ lệ nghịch hoàn toàn với số tiền trong tài khoản. Sự chênh lệch này khiến anh rơi vào cảnh "khó thở" về tài chính, đến mức buộc phải bán đi chính ngôi nhà của mình vì mức thù lao nhận được quá thấp so với công sức bỏ ra, theo Variety.

Hiện tại, tài chính của Sean Astin đã vững vàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, anh khẳng định thời điểm bộ ba phần phim Hiệp hội nhẫn thần, Hai tòa tháp và Sự trở về của nhà vua đang tạo nên cơn sốt toàn cầu, bản thân anh lại chẳng hề dư giả như công chúng vẫn lầm tưởng.

Sean Astin, người thủ vai Samwise Gamgee trong loạt phim ba phần từ năm 2001 đến 2003 ẢNH: CẮT TỪ PHIM CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN

Sean Astin tiết lộ trước đây rằng anh được trả khoảng 75.000 USD cho mỗi phần phim, nâng tổng thu nhập từ cả ba phần Chúa tể những chiếc nhẫn lên khoảng 250.000 USD sau các khoản thanh toán bổ sung. Không chỉ Astin, nhiều thành viên khác trong dàn diễn viên cũng nhận mức thù lao thấp hơn kỳ vọng. Năm 2019, Orlando Bloom (vai Legolas) tiết lộ trên chương trình The howard stern rằng anh chỉ nhận khoảng 175.000 USD cho toàn bộ phim. Một trong những lý do khiến dàn diễn viên không được hưởng mức thù lao cao hơn là bởi đạo diễn Peter Jackson và hãng phim đã quay cả ba phần của bộ phim ngay từ đầu nhằm giảm bớt áp lực rủi ro khi cùng lúc dốc tiền làm 3 tập phim, hãng sản xuất đã chốt mức thù lao cực kỳ khiêm tốn cho các diễn viên. Phần lớn dàn sao của bộ phim chưa được hưởng mức đãi ngộ tương xứng với giá trị mà loạt phim tạo ra sau khi phát hành.

‘Chúa tể những chiếc nhẫn’ chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng

Gác lại những câu chuyện cát sê trong quá khứ, vũ trụ Chúa tể những chiếc nhẫn đang rục rịch trở lại màn ảnh rộng với nhiều dự án mới hứa hẹn bùng nổ, nổi bật là Chúa tể những chiếc nhẫn: Cuộc săn lùng Gollum do Andy Serkis làm đạo diễn, cùng một dự án khác đang được phát triển kịch bản với sự tham gia của Stephen Colbert. Hãng Warner Bros vừa trình làng những thước phim hậu trường đầu tiên, ghi lại cảnh Andy Serkis quay trở lại với sinh vật cuồng chiếc nhẫn đình đám.

Tin vui cho người hâm mộ khi Peter Jackson, Fran Walsh và Philippa Boyens, bộ ba tài năng đứng sau thành công của loạt phim Chúa tể những chiếc nhẫn và Người Hobbit sẽ cùng nhau sản xuất bộ phim mới. Chia sẻ với tờ Variety về màn tái hợp, Andy Serkis xúc động: "Không còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Không chỉ là những đồng nghiệp mà tôi vô cùng yêu quý, trân trọng và đã gắn bó nhiều năm, mà gần như toàn bộ ê kíp sản xuất từ 25 năm trước cũng đều quay trở lại. Điều đó thật tuyệt. Giờ đây còn có cả thế hệ con cái của họ tham gia nữa. Đây thực sự là một đại gia đình".

Phim dự kiến sẽ "cập bến" các rạp chiếu toàn cầu vào ngày 17.12.2027.