'Gandalf' Ian McKellen tái xuất trong loạt phim 'Chúa tể những chiếc nhẫn' mới

Theo Deadline, ê kíp Chúa tể những chiếc nhẫn bản mới đề nghị nam nghệ sĩ Ian McKellen tái xuất vai phù thủy Gandalf - nhân vật làm nên tên tuổi của ông qua 3 phần phim điện ảnh cùng tên ra mắt đầu thập niên 2000 của đạo diễn Peter Jackson.

Ông chia sẻ với tờ báo The Big Issue mới đây: "Sự nồng nhiệt của tôi dành cho Chúa tể những chiếc nhẫn không giảm đi theo thời gian. Tôi không tiết lộ quá nhiều được. Tôi chỉ có thể nói rằng sẽ có nhiều phần phim Chúa tể những chiếc nhẫn mới, Gandalf sẽ trở lại và ê kíp muốn tôi đóng vai đó lần nữa".

Phù thủy Gandalf những tưởng hết vai sau khi 3 phần phim điện ảnh Chúa tể những chiếc nhẫn của Peter Jackson kết thúc, nhưng vai này sẽ một lần nữa xuất hiện trong bản phim mới đang được thực hiện ẢNH: NEW LINE CINEMA

Các phần phim Chúa tể những chiếc nhẫn mới do Andy Serkis (60 tuổi) chỉ đạo. Ông nổi tiếng với vai quỷ Gollum - sinh vật bị chiếc nhẫn quyền năng tha hóa, cũng trong bộ 3 phim của Peter Jackson.

Trong 2 phần phim mới đăng "lăn bánh", Andy Serkis vừa chỉ đạo vừa đóng phim (vai diễn chưa được tiết lộ), thông tin này được báo chí quốc tế đăng tải hồi tháng 5 năm nay. Tựa phim của series điện ảnh mới là Lord of the Rings: The Hunt for Gollum (tạm dịch: Chúa tể những chiếc nhẫn: Cuộc săn lùng Gollum). Bộ phim đầu tiên của 2 dự án mới dự kiến ra rạp năm 2026, phần sau đó chưa xác định thời điểm xuất xưởng.

Ngôi sao Ian McKellen úp mở về vai diễn Gandalf trong các phần phim mới: "Thời điểm ư? Tôi không rõ. Còn kịch bản thì ê kíp vẫn đang viết. Tuy vậy, ê kíp sẽ thực hiện nhanh thôi".

Hồi tháng 6 năm nay, tài tử trong lúc đang diễn vở Player Kings trên sân khấu nhà hát Noël Coward ở London (Anh), đến một cảnh chiến đấu, ông bất ngờ trượt chân té ngã. Vụ tai nạn khiến ông phải nhập viện điều trị vật lý. Cũng theo Deadline, năm nay, tài tử tạm "nghỉ xả hơi", năm 2025 khi dự án Chúa tể những chiếc nhẫn mới chính thức đi vào sản xuất, ghi hình, ông mới có thể tham gia diễn xuất trở lại.

Ngôi sao gạo cội Ian McKellen vẫn chưa muốn rời xa nghiệp diễn ẢNH: REUTERS

Các phần phim Chúa tể những chiếc nhẫn mới quy tụ không chỉ những ngôi sao gạo cội như Andy Serkis hay mới nhất là Ian McKellen cho những vị trí/vai diễn then chốt trong dự án mà đội ngũ biên kịch đến nhà sản xuất cũng là những nhà làm phim năm xưa. Fran Walsh và Philippa Boyens, 2 biên kịch từng viết kịch bản chuyển thể cho bộ 3 phim gốc, tiếp tục đảm nhận khâu kịch bản trong dự án mới. Còn đạo diễn Peter Jackson lui về vị trí sản xuất.

Ian McKellen chia sẻ trên chương trình BBC Breakfast (thuộc nhà đài BBC) rằng ông vẫn chưa muốn giã từ nghiệp diễn dù tuổi đã cao, nhất là khi vừa tiết lộ về vai mới. Ông nói: "Tôi sẽ theo nghề đến khi nào chân, phổi và tâm trí tôi còn cho phép".

Nam diễn viên thuộc thế hệ lão thành này ngoài vai diễn nổi tiếng Gandalf, ông còn được biết đến qua rất nhiều vai khác ở điện ảnh và truyền hình, tạm kể một vài vai điện ảnh của ông như Magneto trong X-Men: The Last Stand và The Wolverine, Sherlock Holmes trong Mr. Holmes... Trong suốt sự nghiệp trải dài hơn 6 thập niên của mình, ông trở thành biểu tượng văn hóa Anh trong mảng sân khấu và phim ảnh, gặt hái hàng loạt giải thưởng/đề cử sân khấu cũng như phim ảnh.