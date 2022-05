Seaprodex Sài Gòn bị buộc mở thủ tục phá sản

Seaprodex Sài Gòn - mã chứng khoán SSN, vừa công bố Quyết định của Tòa án nhân dân TP.HCM về việc mở thủ tục phá sản.

Theo đó, ngày 27.4, Tòa án nhân dân TP.HCM đã quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn. Nội dung quyết định ghi rõ, căn cứ vào hồ sơ thụ lý vụ án ngày 13.1.2022 về việc "yêu cầu mở thủ tục phá sản" theo đơn yêu cầu của Công ty TNHH thương mại và đầu tư Fortuna đối với Seaprodex. Sau khi xem xét, Tòa án nhân dân TP.HCM xét thấy Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn mất khả năng thanh toán, nên quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty.

Cùng với đó, xét đề xuất chỉ định doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty TNHH thương mại và đầu tư Fortuna, thì Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Sen Việt được chỉ định là doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Seaprodex Sài Gòn.





Mới đây vào cuối tháng 4, SSN công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Đặng Đình Phúc giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Trước đó vào giữa tháng 2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt 70 triệu đồng đối với công ty do không công bố thông tin theo đúng thời hạn quy định đối với Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tài chính quý 1 - quý 2/2020.

Báo cáo tài chính quý 1/2022, Seaprodex Sài Gòn đạt doanh thu hơn 2,76 tỉ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả lợi nhuận sau thuế cũng giảm mạnh chỉ còn hơn 21 triệu đồng so với con số hơn 185 triệu đồng của quý 1/2021. Còn kết quả kinh doanh năm 2021 vừa qua cũng đi xuống khi doanh thu chỉ đạt hơn 16 tỉ đồng so với mức hơn 40 tỉ đồng của cả năm 2020; lợi nhuận sau thuế cả năm 2021. Lãi sau thuế cũng èo uột với mức hơn 66 triệu đồng, tăng nhẹ so với mức lãi 57,8 triệu đồng của cả năm 2021.

Cổ phiếu SSN đang được giao dịch trên UPCoM và sáng nay (6.5) đang giảm sàn về 9.900 đồng/cổ phiếu, giảm gần 35% so với đầu tháng 4.