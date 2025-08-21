Sedan hạng B dưới 600 triệu tìm lại sức hút, Honda City bán chạy hơn Hyundai Accent

Ngay thời điểm sức mua trên thị trường ô tô bất ngờ chững lại, phân khúc ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu đồng lại tìm được nhịp tăng trưởng với lượng xe bán ra đạt hơn 3.500 chiếc. Toyota Vios vẫn dẫn đầu cuộc đua, trong khi ở phía sau Honda City có bước tiến mạnh mẽ để vượt Hyundai Accent.

Doanh số ô tô sedan hạng B tăng trưởng hơn 27%

Trái với sự sụt giảm về doanh số của toàn thị trường ô tô Việt Nam, phân khúc ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng với những mẫu mã như Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City, Mitsubishi Attrage, Mazda2, Kia Soluto... bất ngờ tìm lại nhịp tăng trưởng khá ấn tượng.

Số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 7.2024 doanh số bán sedan hạng B đạt 3.544 xe, tăng 965 xe tương đương 27,3% so với tháng 6.2025. Đáng chú ý, sự tăng trưởng này diễn ra trong thời điểm chẳng ai ngờ tới, bởi những tháng gần đây doanh số bán phân khúc này liên tục sụt giảm, dòng xe sedan nói chung đang giảm sức hút. Không những vậy, sức mua trên thị trường ô tô lại chững lại một cách khá khó hiểu trong tháng 7.2025.

Tuy nhiên, nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá từ phía các nhà sản xuất, phân phối đã góp phần giúp xe sedan hạng B tìm lại sức hút cũng như đà tăng trưởng doanh số. Thực tế, trong tháng 7.2025 hầu hết các mẫu mã thuộc phân khúc này, từ xe lắp ráp trong nước đến xe nhập khẩu đều được áp dụng các hình thức ưu đãi khác nhau với mức giảm giá trong khoảng 25 - 50 triệu đồng.

Dù vậy, kết quả bán hàng của phân khúc sedan hạng B trong tháng 7.2025 cũng chưa thể khiến các nhà sản xuất, phân phối dòng xe này cảm thấy yên tâm, bởi so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng B tháng 7 vừa qua vẫn thấp hơn 640 xe, tương đương mức giảm 15,3%. Mức tăng trưởng cũng không thực sự đồng đều giữa các mẫu mã đang tham gia phân khúc này.

Toyota Vios giữ vững ngôi đầu, Honda City vượt mặt Hyundai Accent

Kết quả bán hàng của các mẫu mã thuộc phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam trong tháng 7.2025 cho thấy, mức tăng trưởng doanh số của phân khúc này chủ yếu tập trung ở các mẫu mã xe thương hiệu Nhật Bản được lắp ráp tại Việt Nam như Toyota Vios, Honda City.

Trong đó, Honda City có bước tăng trưởng mạnh mẽ nhất với 1.181 xe bán ra trong tháng 7, tăng tới 862 xe so với tháng trước đó. Điều này, một phần đến từ chính sách ưu đãi được Honda Việt Nam (HVN) áp dụng với mẫu xe này sau hơn 1 tháng tạm ngưng. Bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận, Honda City với kiểu dáng thời trang, khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm… là một lựa chọn đáng "đồng tiền bát gạo" ở phân khúc này.

Kết quả bán hàng trong tháng 7 cũng giúp Honda City vượt qua Hyundai Accent trong cuộc đua doanh số, khi cộng dồn 7 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số Honda City đạt 4.766 xe. Trong khi đó, Hyundai Accent chỉ bán được 504 xe, giảm 22 xe, qua đó khép lại 7 tháng đầu năm với 4.297 xe bán ra. Kể từ khi được Hyundai thay đổi với thế hệ hoàn toàn mới ra mắt từ tháng 4.2024, Hyundai Accent không còn giữ được sức hút như trước đây. Không ít người cho rằng, kiểu dáng Hyundai Accent thế hệ hiện hành không được đẹp mắt, hợp thời như thế hệ tiền nhiệm.

Dù vậy, bước tăng trưởng trong tháng 7.2025 cũng không đủ để Honda City soán ngôi Toyota Vios. Bởi mẫu sedan hạng B của Toyota đạt doanh số tới 1.213 xe, tăng 154 xe so với tháng trước đó. Bất chấp những diễn biến trên thị trường ô tô, Toyota Vios vẫn được nhà sản xuất ưu đãi giảm giá tương đương mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Chính điều này cùng với danh tiếng, độ bền đã được chứng minh, giúp Vios duy trì được sức hút hàng đầu phân khúc.

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Mazda2 (440 xe), Mitsubishi Attrage (184 xe) và KIA Soluto (22 xe). Tuy nhiên, ngoại trừ Mitsubishi Attrage có được bước tăng trưởng dương về doanh số, hai mẫu xe còn lại đều bán ít hơn tháng trước đó.

Cộng dồn 7 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 19.631 xe, giảm 729 xe, tương đương 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Toyota Vios đang tạm nắm lợi thế trong cuộc đua doanh số với 6.478 xe, nhiều hơn Honda City gần 2.000 xe.