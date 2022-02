Sedan hạng C: Giá thấp hơn KIA K3 cả trăm triệu, MG5 có 'làm nên chuyện'?

Dù vẫn là một trong những phân khúc xe đang khá ăn khách tại Việt Nam, nhưng phân khúc sedan hạng C trong năm 2021 lại không còn chứng kiến cuộc đua tranh doanh số gay cấn, khi KIA K3/Cerato tiếp tục giữ vị thế áp đảo. Trong khi đó, những mẫu xe như Mazda3, Hyundai Elantra đang dần đánh mất sức hút.

Mặc dù vậy, bước sang năm 2022, phân khúc này hứa hẹn lấy lại sự kịch tính khi nhiều mẫu xe đã sẵn sàng trở lại đường đua bằng việc ra mắt các phiên bản nâng cấp. Đặc biệt, trong quý 1/2022, sedan hạng C cũng sẽ đón chào thêm một mẫu xe hoàn toàn mới - MG5, tân binh được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bất ngờ nhờ lợi thế về thiết kế, trang bị cùng giá bán “cực mềm”.

Theo thông tin từ đại diện hãng xe có xuất xứ từ Anh quốc, MG5 dự kiến bán ra thị trường Việt Nam từ tháng 3.2022. Trước mắt, mẫu sedan hạng C này có hai tùy chọn phiên bản gồm MG5 STD và MG5 LUX. Đáng chú ý, giá bán dự kiến cho phiên bản cao nhất của MG5 tại Việt Nam chỉ khoảng 585 triệu đồng, thấp hơn cả trăm triệu đồng so với đối thủ KIA K3 và gần như ngang ngửa nhiều mẫu sedan hạng B như Honda City hay Toyota Vios.

Bên cạnh lợi thế về giá, MG5 cũng rất được chờ đợi nhờ sở hữu nhiều lợi thế khác từ thiết kế đến trang bị, vận hành. Trong đó, ấn tượng nhất là phong cách thiết kế thể thao theo phong cách Coupe, tạo nên sự mới mẻ, đột phá so với những mẫu sedan hạng C hiện hành tại Việt Nam. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt rộng, bao quanh bởi đường viền to bản; cùng với đó là họa tiết bên trong mô phỏng hình ngọn lửa bùng cháy khá lạ mắt.

Bên hông xe, MG5 nổi bật với bộ mâm xe hợp kim 2 tông màu kích thước 17 inch, thiết kế mô phỏng kiểu dáng lưỡi rìu Tomahawk. Bên cạnh đó, đuôi xe cũng tạo điểm nhấn với kiểu thiết kế mở rộng ra hai bên, cùng dải đèn hậu LED lấy cảm hứng từ đường đua.

Bên trong khoang cabin, MG5 sở hữu không gian khá rộng rãi cùng thiết kế hiện đại. Nổi bật nhất là khu vực trung tâm bảng điều khiển với màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn, kích thước lên đến 10 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto cùng màn hình ảo 7 inch phong cách Virtual Cockpit. Vô lăng trên xe dạng vô lăng D-cut cùng ghế thể thao chỉnh điện 6 hướng với cấu trúc không trọng lực ôm vào người lái, hỗ trợ bơm hơi tựa lưng, cùng bảng điều khiển trung tâm được thiết kế hướng về phía người điều khiển.





MG5 còn sở hữu nhiều tiện ích như chìa khóa thông minh, nút khởi động, cửa sổ trời 4 chế độ điều chỉnh, điều hòa không khí với hệ thống lọc bụi mịn PM2.5.

Đặc biệt, cùng với kiểu dáng và giá bán, công nghệ cũng là điểm cộng đáng chú ý giúp MG5 được kì vọng sẽ làm nên bất ngờ ở phân khúc sedan hạng C. Theo đó, mẫu xe xuất xứ Anh Quốc được trang bị hàng loạt tính năng an toàn, thậm chí vượt trội nhiều mẫu xe cùng phân khúc. Đáng kể có hệ thống camera 360 độ hiển thị 3D; phanh tay điện tử (EPB) và tính năng giữ phanh chủ động (Auto Hold); hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS), hệ thống kiểm soát vào cua (CBC), hệ thống vi sai điện tử (XDS), cảnh báo áp suất lốp (TPMS), chức năng làm khô đĩa phanh (BDW), hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (HAZ), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD), hỗ trợ chuyển làn (LCA), cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) và cảnh báo va chạm phía sau (RCW).

Ngoài ra, mẫu xe nhà MG cũng được trang bị cơ bản hệ thống chống bó cứng phanh (ABS,) hỗ trợ phanh (EBA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), ổn định thân xe điện tử (ESP), 6 túi khí, tính năng tự động mở khóa khi có va chạm, móc ghế trẻ em Isofix, cảnh báo thắt dây đai an toàn hay chức năng vô lăng tự đổ, giúp tăng tính an toàn cho người ngồi trên xe.

Rõ ràng, với việc sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh, không khó hiểu khi MG5 đang là mẫu xe được chờ đợi sẽ mang đến làn gió mới ở phân khúc sedan hạng C, đồng thời trở thành đối trọng “xứng tầm” với KIA K3.Ở khả năng vận hành, MG5 trang bị khối động cơ 1.5L, sản sinh ra công suất 112 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Đáng chú ý, động cơ này đi kèm hộp số vô cấp CVT giả lập với 8 cấp số ảo giúp xe chuyển số và tăng tốc mượt hơn. MG5 cũng được trang bị 3 chế độ lái, bao gồm Urban, Normal và Dynamic nhằm đa dạng hóa trải nghiệm lái xe cho khách hàng…