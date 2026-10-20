Selena Gomez thừa nhận giọng nói bị biến đổi vì nghiện thuốc lá điện tử

Trong một video đăng tải trên Instagram hôm 18.10, Selena Gomez (34 tuổi) đã lên tiếng đáp trả những bình luận tiêu cực nhắm vào sự thay đổi trong giọng nói của mình. Nữ ca sĩ thừa nhận từng sử dụng thuốc lá điện tử chứa nicotine với tần suất cao và cho biết việc từ bỏ thói quen này không hề dễ dàng.

Selena Gomez hối hận vì dùng thuốc lá điện tử

"Tôi không thể thay đổi giọng nói của mình. Trước đây, tôi đã sử dụng thuốc lá điện tử chứa nicotine rất nhiều. Và tôi muốn mọi người biết rằng, bất cứ ai từng sử dụng thuốc lá điện tử đều hiểu việc cai nicotine khó khăn đến mức nào", giọng ca Lose You to Love Me chia sẻ.

Từ trải nghiệm cá nhân, Selena Gomez khuyên người hâm mộ không nên thử thuốc lá điện tử Ảnh: AP

Người đẹp 9X cũng gửi lời cảnh báo đến những người đang sử dụng hoặc có ý định thử thuốc lá điện tử: "Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu bạn đang phải vật lộn với việc cai thuốc hoặc thậm chí đang có ý định thử hút thuốc lá điện tử, thì điều đó thực sự không đáng. Đây là một việc làm hết sức dại dột, nó đã khiến giọng nói của tôi trở nên trầm và khàn đặc. Nếu mọi người không thích nghe giọng nói của tôi, tôi hoàn toàn có thể hiểu và cũng không thấy phiền lòng. Đơn giản là đừng nghe nữa".

Dù thừa nhận những ảnh hưởng từ việc sử dụng nicotine, Selena Gomez cho biết cô cảm thấy vui mừng khi đã ngừng hút thuốc lá điện tử và đang nỗ lực duy trì quyết tâm này. "Nhưng tôi thực sự rất vui vì mình đã dừng lại và chỉ hy vọng có thể tiếp tục duy trì điều đó. Việc cai thuốc vô cùng khó khăn, nhưng nếu bạn cũng đang trải qua những thử thách tương tự, hãy tin rằng mình có thể vượt qua. Quá trình ấy thực sự rất khổ sở", nữ ca sĩ nói thêm.

Thực tế, sự thay đổi trong giọng nói của Selena Gomez đã trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội suốt nhiều năm qua. So với thời còn là ngôi sao Disney, giọng nói hiện tại của nữ ca sĩ được một bộ phận khán giả nhận xét là trầm hơn, tốc độ nói chậm hơn và ngữ điệu có phần đều đều, ít biểu cảm hơn trước. Sự khác biệt này đặc biệt thu hút sự chú ý qua các cuộc phỏng vấn và những lần xuất hiện trước công chúng. Trong một buổi phát trực tiếp trên Instagram vào tháng 12.2025, Selena Gomez từng giải thích rằng cổ họng của cô đôi khi bị sưng từ bên trong nên ảnh hưởng đến giọng nói.

Tuy nhiên đến mới đây, nữ ca sĩ mới công khai thừa nhận việc thường xuyên sử dụng thuốc lá điện tử chứa nicotine đã khiến giọng nói của mình thay đổi. Dù vậy, cô chưa chia sẻ cụ thể về mức độ ảnh hưởng hay kết quả thăm khám y khoa liên quan đến tình trạng này.

Hé lộ kế hoạch sinh con cùng chồng

Selena Gomez và ông xã Benny Blanco đang mong đón thêm thành viên mới ẢNH: AFP

Mới đây, Selena Gomez cũng cởi mở chia sẻ về kế hoạch có con và xây dựng tổ ấm trong tương lai cùng ông xã Benny Blanco. Xuất hiện tại sự kiện Fast Company Innovation Festival ở New York (Mỹ), nữ ca sĩ cho biết cô mong muốn một ngày nào đó sẽ có con và xây dựng một gia đình có thêm những thành viên nhỏ.

Những chia sẻ mới nhất về kế hoạch có con của Selena Gomez được đưa ra 2 năm sau khi cô tiết lộ bản thân không thể tự mang thai vì những vấn đề sức khỏe. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair vào thời điểm đó, nữ ca sĩ lần đầu công khai nỗi buồn khi biết mình không thể trải qua hành trình mang thai như nhiều phụ nữ khác: "Tôi chưa từng chia sẻ điều này trước đây, nhưng thật không may, tôi không thể tự mang thai và sinh con".

Cô giải thích: "Tôi gặp nhiều vấn đề sức khỏe có thể đe dọa đến tính mạng của cả tôi lẫn em bé nếu mang thai. Đó là điều khiến tôi đau buồn và phải mất một thời gian dài để chấp nhận". Dù hành trình trở thành mẹ có thể không diễn ra theo cách từng mong đợi, Selena Gomez khẳng định cô vẫn luôn khao khát có con trong tương lai.