Sen Vàng xin lỗi sau vụ đổi trang phục của Emoura Phạm

Ngày 8.10, trên trang Facebook đạo diễn Hoàng Nhật Nam đăng tải thư xin lỗi và cảm ơn nhà thiết kế Võ Tiến Đạt cùng ê kíp, liên quan đến vụ thay đổi trang phục dạ hội của Emoura Phạm tại bán kết Miss Grand International 2026. Sự việc gây tranh luận trên mạng xã hội, từ lựa chọn trang phục cho đại diện Việt Nam đến cách ê kíp xử lý thiết kế đã được chuẩn bị trước đó.

Trong thư, Sen Vàng cho biết trang phục dành cho đêm bán kết là kết quả của quá trình trao đổi, phát triển ý tưởng và thống nhất lựa chọn giữa công ty với nhà thiết kế Võ Tiến Đạt. Sau khi phương án được duyệt, ê kíp tiến hành sản xuất, hoàn thiện trang phục, thử đồ và thực hiện hình ảnh trước khi công bố thiết kế. Phía công ty thừa nhận việc thay đổi sát giờ diễn ảnh hưởng đến kế hoạch đã thống nhất, gây hụt hẫng cho nhà thiết kế và những người thực hiện. Sen Vàng nhận trách nhiệm về quyết định điều chỉnh cũng như những thiếu sót trong quá trình trao đổi, phối hợp giải quyết sự việc.

“Chúng tôi thành thật xin lỗi về những ảnh hưởng này”, phía Sen Vàng viết trong thư.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đăng thư xin lỗi nhà thiết kế Võ Tiến Đạt sau vụ thay đổi trang phục dạ hội của Emoura Phạm Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK ĐẠO DIỄN HOÀNG NHẬT NAM

Công ty khẳng định việc thiết kế không được sử dụng trong đêm bán kết không làm giảm sự trân trọng đối với công sức và giá trị sáng tạo của ê kíp. Sen Vàng cũng đề xuất trao đổi với nhà thiết kế về cơ hội để Emoura Phạm trình diễn hai thiết kế đã chuẩn bị tại một sự kiện khác, trên cơ sở thống nhất kế hoạch giữa các bên.

Tranh cãi từ màn đổi váy sát giờ thi của Emoura Phạm

Trước đêm bán kết Miss Grand International 2026 diễn ra tối 7.10 tại Thái Lan, ê kíp Emoura Phạm công bố hình ảnh trang phục dạ hội dự kiến dành cho đại diện Việt Nam. Thiết kế nhanh chóng nhận phản hồi trái chiều từ cộng đồng mạng. Một bộ phận khán giả cho rằng mẫu váy chưa đủ nổi bật, chưa phù hợp với hình ảnh của người đẹp tại cuộc thi quốc tế. Các ý kiến tập trung vào kiểu dáng, màu sắc và tổng thể trang phục.

Trước những phản hồi này, ê kíp quyết định thay đổi lựa chọn sát giờ trình diễn. Trên sân khấu bán kết, Emoura Phạm xuất hiện trong thiết kế Phượng hoàng lửa của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư. Bộ trang phục lấy cảm hứng từ hình ảnh phượng hoàng vươn lên giữa ngọn lửa, với các gam đỏ, cam và vàng làm điểm nhấn.

Emoura Phạm trình diễn thiết kế Phượng hoàng lửa của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư trong đêm bán kết Miss Grand International 2026 tại Thái Lan Ảnh: NVCC

Việc thay đổi trang phục tiếp tục tạo ra những luồng ý kiến khác nhau. Một số khán giả đồng tình với quyết định điều chỉnh sau khi ê kíp tiếp nhận phản hồi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng đặt vấn đề về cách làm việc với nhà thiết kế, bởi trang phục ban đầu đã trải qua quá trình lên ý tưởng, sản xuất và hoàn thiện trước khi bị thay thế.

Tranh luận vì thế không chỉ xoay quanh việc thiết kế nào phù hợp hơn với Emoura Phạm, mà còn liên quan đến trách nhiệm đối với những người tham gia thực hiện. Việc thay đổi vào phút chót khiến công sức chuẩn bị của nhà thiết kế và ê kíp không được thể hiện trên sân khấu như kế hoạch ban đầu.

Thư xin lỗi của Hoàng Nhật Nam cho thấy Sen Vàng thừa nhận trách nhiệm trong vụ đổi trang phục sát giờ thi. Tuy nhiên, đề xuất sử dụng các thiết kế tại sự kiện khác vẫn cần sự thống nhất với nhà thiết kế Võ Tiến Đạt.

Miss Grand International 2026 tổ chức tại Thái Lan. Đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 10.10.