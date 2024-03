Sếp công ty đăng kiểm xe cơ giới 43-05D cùng 'cò' hối lộ lãnh án

Ngày 5.3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hối lộ tại Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D (địa chỉ 10B đường Tú Mỡ, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).



Trước đó, ở phiên xét xử sơ thẩm tháng 11.2023, TAND Q.Cẩm Lệ đã tuyên phạt Nguyễn Thành (52 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D) 3 năm 6 tháng tù, Hoàng Ngọc Bình (45 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, giám đốc công ty) 3 năm tù, Nguyễn Việt Hải (45 tuổi, ngụ đường Quách Xân, Q.Cẩm Lệ, giảng viên Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng) 2 năm 6 tháng tù, cùng tội nhận hối lộ.

Các bị cáo phạm tội môi giới hối lộ gồm: tài xế Phạm Đình Hoàng (51 tuổi, ngụ đường Trường Chinh, Q.Thanh Khê) và xe ôm Đỗ Tài Hưng (47 tuổi, ngụ đường Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu) cùng lãnh án 1 năm tù.

Các bị cáo trước tòa NGUYỄN TÚ

Tài xế Nguyễn Đức Tuấn (73 tuổi, ngụ đường Đoàn Phú Tứ, Q.Liên Chiểu) lãnh 9 tháng nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm 6 tháng. Hai thợ sửa ô tô là Nguyễn Đức Chính (43 tuổi, ngụ đường Lê Thạch, Q.Cẩm Lệ) và Huỳnh Ngọc Phúc (56 tuổi, ngụ đường Nguyễn Lương Bằng, Q.Liên Chiểu) cùng lãnh 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm.

Theo cáo trạng, từ tháng 6 đến tháng 12.2022, Thành, Bình lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo, đã yêu cầu những người có xe cơ giới đã tự cải tạo từ trước phải đưa tiền để được cấp giấy chứng nhận trái quy định pháp luật.

Cụ thể, Thành, Bình ra giá 5 – 6 triệu đồng chi phí với chủ xe, rồi chuyển hình ảnh xe cho Công ty BKC4 của Hải làm khống thiết kế xe, hồ sơ xuất xưởng… Thành, Bình căn cứ vào đó để kiểm định và cấp giấy chứng nhận.

Thành, Bình trực tiếp nhận hối lộ hoặc được Hoàng, Hưng, Tuấn, Phúc, Chính môi giới, nhận hối lộ của nhiều người. Cơ quan điều tra đã làm rõ 15 vụ với số tiền 96,5 triệu đồng.

Hải lập khống 16 bộ hồ sơ thiết kế, nhận 34,6 triệu đồng.

TAND Q.Cẩm Lệ ở phiên sơ thẩm nhận định Thành có vai trò chủ mưu, Bình giúp sức tích cực, Hải cũng tích cực giúp sức trong việc hoàn thiện hồ sơ thiết kế khống.

Trong vụ án, còn có Lê Đức Thiện (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô Đức Thịnh) tiếp tay cho Thành lập khống hồ sơ thiết kế. Thiện đang bị Công an tỉnh Phú Thọ xử lý hành vi nhận hối lộ liên quan vụ án đăng kiểm tại tỉnh này, nên Công an TP.Đà Nẵng đã chuyển vụ án cho Công an tỉnh Phú Thọ giải quyết.

Sau phiên sơ thẩm, 5 bị cáo Thành, Bình, Hải, Hoàng, Hưng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ở phiên phúc thẩm, HĐXX chấp nhận kháng cáo của 5 bị cáo này, tuyên Thành 3 năm tù, Bình 2 năm 6 tháng tù, Hải 1 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ.

Hoàng và Hưng giữ nguyên mức án 1 năm tù về tội môi giới hối lộ nhưng được chuyển thành án treo, thời gian thử thách 2 năm.