Công nghệ Tin tức công nghệ

Sếp Microsoft hé lộ thông tin về phiên bản Windows tiếp theo

Kiến Văn
Kiến Văn
15/08/2025 07:14 GMT+7

Microsoft vừa phát hành video podcast mới mang tên "Windows in the Cloud" trên kênh YouTube chính thức của Windows IT Pro.

Trong video, Giám đốc điều hành bộ phận Windows và Surface, Pavan Davuluri, đã tham gia phỏng vấn với lãnh đạo bộ phận AI (trí tuệ nhân tạo) Christiaan Brinkhoff. Davuluri đã chia sẻ trong buổi trò chuyện tầm nhìn về tương lai của hệ điều hành Windows, nhấn mạnh rằng nhập liệu bằng giọng nói sẽ trở thành một tính năng quan trọng của nền tảng này.

Sếp Microsoft hé lộ thông tin về phiên bản Windows tiếp theo - Ảnh 1.

Windows 12 sẽ là tên phiên bản tiếp theo của Windows?

ẢNH: NEOWIN

Davuluri cho biết, trong khi người dùng hiện tại chủ yếu sử dụng bàn phím và chuột, tính năng này sẽ được phát triển mạnh mẽ trong các phiên bản Windows sắp tới. Ông nói: "Tôi nghĩ rằng máy tính sẽ trở nên phổ biến hơn và đa dạng hơn theo thời gian. Sự đa dạng trong trải nghiệm sẽ là không gian tiếp theo, nơi giọng nói đóng vai trò quan trọng hơn".

Đưa nhận biết ngữ cảnh vào máy tính Windows

Davuluri cũng đề cập đến các tính năng AI như Copilot Vision, với khả năng "nhìn vào màn hình của bạn" nhằm giúp Microsoft hiện thực hóa mục tiêu biến Windows thành một "môi trường xung quanh, bao trùm và đa phương thức". Ông giải thích: "Khái niệm máy tính có thể nhận biết ngữ cảnh sẽ trở thành một phương thức quan trọng trong tương lai. Bạn sẽ có thể giao tiếp với máy tính khi đang viết hoặc tương tác với người khác và máy tính sẽ hiểu được ý định của bạn".

Mặc dù những phát biểu này được đưa ra dưới hình thức cá nhân, có thể không hoàn toàn phản ánh tầm nhìn chính thức của Microsoft, tuy nhiên chúng phù hợp với định hướng mà công ty đang theo đuổi cho phiên bản Windows tiếp theo. Trên thực tế, Microsoft đã ấp ủ ý tưởng về trải nghiệm Windows hỗ trợ AI từ lâu, với những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện vào tháng 1.2023 khi cựu CEO Panos Panay đã chia sẻ tầm nhìn tương tự trong bài phát biểu tại CES 2023.

Khám phá thêm chủ đề

Windows Microsoft hệ điều hành trí tuệ nhân tạo nhận biết ngữ cảnh
