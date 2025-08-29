Sếp Xiaomi và Gree khẩu chiến về thị phần máy điều hòa

Ngày 15 và 16.8, hai giám đốc điều hành của Xiaomi là Lu Weibing và Wang Hua đã lần lượt chia sẻ tin tức từ công ty khảo sát thị trường Aowei Cloud Network, cho biết doanh số trực tuyến bán điều hòa của Xiaomi đã vượt Gree. Từ khóa này cũng lập tức thịnh hành trên mạng xã hội.

Trên Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, Wang Hua nói: "Không ngờ kỷ nguyên mới lại đến sớm như vậy". Còn Lu Weibing cho rằng: "Chỉ bằng cách nâng cao năng lực một cách bền vững chúng ta mới đưa sản phẩm lên các tiêu chuẩn cao hơn. Một lần nữa xin cảm ơn khách hàng đã ủng hộ thiết bị của Xiaomi".

Đến ngày 18.8, giám đốc tiếp thị của Gree Zhu Lei dẫn lại báo cáo của Aowei Cloud Network cho thấy trong tháng 7, Gree vẫn là hãng bán điều hòa lớn thứ hai Trung Quốc với 17,7% thị phần, đứng sau Midea Group nhưng vẫn đứng trước Xiaomi với 15,7%.

Sau đó, blogger công nghệ Xiaochunge XCG phát hiện dữ liệu từ Aowei Cloud Network đã được điều chỉnh so với ban đầu.

Xiaomi đang tiến sát thị phần của Gree trong ngành hàng điều hòa không khí Ảnh: AI

Sự việc chưa dừng lại, ngày 26.8, Zhu Lei tiếp tục đăng tải hình ảnh tháo rời mẫu điều hòa 4 năm tuổi của Gree và cho rằng những trang bị bên trong vẫn vượt trội hơn sản phẩm mới ra mắt năm 2025 của Xiaomi. Lãnh đạo Gree nói điều hòa của họ vượt trội hơn đối thủ cả về công nghệ lõi đến quy trình sản xuất dù đã ra mắt 4 năm trước.

Wang Hua của Xiaomi đáp trả rằng: "Từng ấy năm mà sản phẩm vẫn là bình mới rượu cũ, đừng hỏi vì sao không nhận ra sản phẩm của chính mình. Thay vì cố gắng ngày đêm lại đi tranh cãi vô bổ. Tự mãn rồi sẽ thất bại. Đừng hỏi tương lai ở đâu, hãy mạnh dạn tiến vào kỷ nguyên mới".

Không chịu thua, Zhu Lei của Gree tiếp tục phản bác. Ông nói công nghệ tương đối tốt nhưng hãy thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, tránh mỉa mai đối thủ hoặc dựa vào các bài đăng để đánh lạc hướng dư luận.

Sau đó ông giải thích thêm vì sao lại lấy một sản phẩm ra mắt năm 2021 của Gree để so sánh với công nghệ mới của Xiaomi năm 2025. Lý do rất đơn giản, hiện tại, Xiaomi chỉ cung cấp các dòng máy điều hòa không khí ống gió cơ bản. Nếu so sánh các sản phẩm mới của năm nay, chẳng hạn như máy điều hòa không khí đảo chiều được chứng nhận quốc tế, máy điều hòa khử ẩm nhiệt độ không đổi và hệ thống điều hòa sử dụng flo tự nhiên và flo đất, Xiaomi thậm chí còn không có mẫu máy nào tương đương, chứ đừng nói đến các sản phẩm cao cấp được Gree thương mại hóa.

Cuối cùng, sếp của Gree dẫn lại một câu trong Luận Ngữ của Khổng Tử, nói: "Thế hệ trẻ thật đáng để kính nể, ai dám chắc họ sẽ không vượt qua chúng ta?". Ông nói thêm rằng lý do khởi nghiệp của một người sẽ quyết định họ có thể đi được bao xa. Sản xuất nên tập trung vào giá trị thực tiễn, công nghệ cốt lõi thay vì những bài viết dài dòng trên mạng xã hội.

Gree là nhà sản xuất điều hòa không khí lớn bậc nhất thế giới đến từ Trung Quốc, được thành lập từ năm 1991. Công ty hiện có 14 nhà máy sản xuất đặt trên toàn cầu. Sản phẩm của Gree nổi tiếng bởi giá thành phù hợp, độ bền cao.

Trong khi đó, Xiaomi bắt đầu bước chân vào ngành điều hòa vào năm 2014 khi hợp tác với Midea - gã khổng lồ về điện tử gia dụng của Trung Quốc. Khi này Xiaomi là đối tác gia công. Nhưng chỉ 5 năm sau đó, Xiaomi bất ngờ tung ra thương hiệu điều hòa Mijia riêng. Quan hệ đối tác của Xiaomi với Midea từ đối tác thành đối thủ. Công ty của Lei Jun cũng liên tục mở rộng hệ sinh thái, đánh chiếm thị phần của các doanh nghiệp truyền thống bằng chiến lược mẫu mã đẹp, giá thành cạnh tranh.