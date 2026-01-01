Sergey Brin: 'Tin mình là Steve Jobs' đã khiến Google trả giá đắt

Tuy nhiên, theo lời một trong những người đồng sáng lập Google, nguồn cảm hứng này không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tích cực. Trong một buổi nói chuyện tại Stanford nhân kỷ niệm 100 năm thành lập trường kỹ thuật, Sergey Brin đã chia sẻ rằng việc ông "tin mình là Steve Jobs" đã dẫn đến một trong những thất bại lớn nhất trong lịch sử công ty.

Sergey Brin thừa nhận Google Glass ra đời sớm hơn thời đại ẢNH: REUTERS

Brin đã đề cập đến thất bại của Google Glass - chiếc kính thông minh được ra mắt vào năm 2013 cho phép người dùng xem thông báo và truy cập các chức năng khác trên một màn hình nhỏ. Tuy nhiên, với giá thành cao và nhiều vấn đề chưa được giải quyết, Google đã phải ngừng sản xuất sản phẩm này chỉ sau hai năm.

Động thái quá vội vàng của Google

Khi một sinh viên Stanford hỏi Brin về cách tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ, ông đã đưa ra lời khuyên thẳng thắn: "Khi bạn có ý tưởng về thiết bị đeo thông minh mới, hãy thử nghiệm kỹ lưỡng trước khi nghĩ ra những chiêu trò thú vị". Ông nhấn mạnh rằng Google Glass đã ra mắt thị trường quá sớm và phải mất hơn 10 năm sau, loại kính này mới trở nên phổ biến.

Brin thừa nhận: "Tôi đã cố gắng đưa sản phẩm ra thị trường quá nhanh. Chúng ta lẽ ra có thể làm cho nó tốt hơn và hoàn thiện hơn từ góc độ người tiêu dùng". Ông nhấn mạnh rằng, trong nhiều trường hợp, việc trở thành người đầu tiên không phải lúc nào cũng mang lại lợi thế. Thay vào đó, ra mắt đúng thời điểm với một sản phẩm hoàn thiện thường mang lại thành công hơn. Apple là một ví dụ điển hình, họ không phải là người đầu tiên nhưng sản phẩm của họ thường nằm trong số những sản phẩm tốt nhất khi ra mắt.