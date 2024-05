Sét đánh chết người ở Long An: Thực hư quan niệm 'sét không đánh 2 lần một chỗ'

Những ngày qua, xuất hiện nhiều cơn mưa chuyển mùa ở khu vực TP.HCM và Nam bộ kèm theo một số cảnh báo về một số hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, sét, mưa lớn và cả mưa đá.



Như Thanh Niên đã thông tin, Sở Y tế Long An cho biết, Bệnh viện đa khoa H.Vĩnh Hưng (Long An) báo cáo có 1 bệnh nhân nhập viện do sét đánh và tử vong. Nạn nhân là anh P.V.C (ngụ TP.Gò Công, Tiền Giang). Anh C. được đưa vào Bệnh viện đa khoa H.Vĩnh Hưng lúc 16 giờ ngày 3.5 trong tình trạng thân thể cháy xém nhiều chỗ, tim ngưng đập do bị sét đánh.

Sấm sét là hiện tượng thời tiết nguy hiểm VACA

Nhân chứng cho biết khi đang bắt ếch tại một cánh đồng thuộc xã Thái Bình Trung (H.Vĩnh Hưng, Long An) thì bất ngờ xuất hiện mưa giông, sét đánh xuống trúng anh C. khiến anh ngã gục tại chỗ.

Vụ việc cũng khiến nhiều người lo ngại về các hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó có sấm sét trong mùa mưa và nhắc nhau giữ an toàn. Về hiện tượng này, từ trước đến nay nhiều người vẫn truyền miệng nhau rằng sét không đánh 2 lần trong cùng một nơi. Dưới góc độ khoa học, điều này được lý giải như thế nào?

Các nhà nghiên cứu nói gì?

Theo nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA), tin đồn truyền miệng tương đối phổ biến là sét không đánh 2 lần ở cùng một nơi khá phổ biến. Thực tế, niềm tin này vô cùng tai hại và nguy hiểm, không hề có cơ sở khoa học.

“Sét đánh xuống từ các đám mây tích điện nên tất nhiên nó không cần lựa chọn hay nhân từ. Chẳng có quy luật nào khiến nó bỏ qua nơi nào đó chỉ vì trước đó đã có sét đánh rồi. Không chỉ trong tương lai xa mà ngay cả trong cùng một cơn dông, sét vẫn có thể đánh nhiều hơn 1 lần vào cùng một địa điểm”, ông Sơn cho biết.

Theo nhà nghiên cứu, lý do chúng ta thấy việc sét đánh 2 lần vào cùng một nơi ít xảy ra đơn giản là vì mặt đất là đủ rộng để xác suất một điểm cụ thể bị sét đánh trúng là không cao.

Cần vào nhà hoặc tìm nơi trú an toàn trong cơn giông, tránh bị ảnh hưởng của sấm sét CAO AN BIÊN

Ông Sơn nói rằng nếu ai đó tin trú trong một ngôi nhà từng bị sét đánh thì sẽ thoát cơn dông, đó là điều rất tai hại. Một ngôi nhà từng bị sét đánh khả năng cao nơi đó có tác nhân (chẳng hạn như kim loại) khiến cho dòng điện lao về phía nó, và điều đó sẽ có nhiều khả năng lặp lại.

Trang Fox Weather nêu ví dụ về ăng-ten của tòa nhà Empire State ở TP.New York (Mỹ). Tòa nhà nổi tiếng nhất thế giới này bị sét đánh trung bình 25 lần mỗi năm, tạo nên một số cơ hội chụp ảnh cho các nhiếp ảnh gia. Hay ở Chicago, tháp Willis, trước đây gọi là tháp Sears và các tòa nhà chọc trời khác có thể bị sét tấn công tới 100 lần một năm.

“Tuy nhiên, thật không may, sét đánh lặp đi lặp lại không chỉ giới hạn ở những vật thể vô tri mà còn ở sinh vật sống. Dù tỷ lệ bị sét đánh trong 1 năm là dưới một phần triệu nhưng vẫn có một số ít người không may cho biết bị sét đánh nhiều lần”, Fox Weather cho biết.

Chuyên gia cho biết cách tốt nhất để tránh bị ảnh hưởng của sấm sét là vào trong nhà hoặc nơi trú ẩn an toàn càng sớm càng tốt khi bạn nhìn thấy hoặc nghe thấy một cơn giông đang đến gần.