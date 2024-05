Hàng loạt xe máy bị ngã trong cơn mưa chuyển mùa ở TP.HCM, vì sao?

Những ngày qua, TP.HCM liên tục xuất hiện những cơn mưa đầu mùa vừa và nhỏ phần nào hạ nhiệt đi nắng nóng. Tuy nhiên, không ít người bắt gặp cảnh những người đi xe máy trong mưa bị ngã hàng loạt trên đường.



Nhiều người đi xe máy bị ngã trong những cơn mưa rào đầu mùa ở TP.HCM VŨ PHƯỢNG

Di chuyển bằng ô tô qua đường Võ Văn Kiệt (Q.5) sáng nay 4.5 trong cơn mưa nhỏ, một tài khoản mạng xã hội liên tục chứng kiến cảnh người đi xe máy bị té ngã. “Lần thứ nhất thì mình cũng nghĩ là nó bình thường, nhưng chứng kiến nhiều người ngã như vậy thì mình không biết là do mặt đường trơn trượt do một lớp mưa phủ lên như vậy, hoặc là do mọi người dừng lại mặc áo mưa gấp hay như thế nào. Ai biết có thể giải thích dùm mình, không thì cảnh báo tới mọi người nha", tài khoản này thắc mắc.

Người này cũng khuyên mọi người cẩn thận để di chuyển an toàn trong mùa mưa, tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra.

Chị Thanh Dung (ngụ TP.Thủ Đức) mỗi ngày đều đi xe máy từ nhà qua Q.7 để đi làm. Những ngày qua, liên tục chứng kiến những clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đi xe máy bị té khi di chuyển trong cơn mưa nhỏ khiến chị có phần lo lắng.

Đó là lý do mỗi khi gặp mưa đầu mùa, chị đều giảm tốc độ, di chuyển an toàn nhất có thể. “Mình cũng không biết nguyên nhân là gì, chắc là trời mưa nên đường trơn, nhưng nhiều người té mình cũng sợ. Mưa mát thì mừng, mấy ngày nay nóng quá, nhưng cũng phải di chuyển cẩn thận trong mưa", chị cho hay.

Mùa mưa, cẩn trọng khi lái xe

Nói về hiện tượng hàng loạt xe máy bị ngã khi di chuyển trong cơn mưa rào đầu mùa, một giáo viên dạy lái xe an toàn ở TP.HCM có thể do lỗi chủ quan, thiếu cẩn trọng, quan sát của người lái xe. Tuy nhiên cũng có thể do một số nguyên nhân khách quan khác.

Theo đó, các phương tiện như xe máy, ô tô… khi di chuyển trên đường đều thải ra một lượng bụi bẩn, dầu nhớt thậm chí là các chất thải. Thời tiết nắng nóng, các chất bẩn này cùng với đất, bụi đường sẽ khô rất nhanh. Vì vậy, khi di chuyển trên đường vào mùa nắng người lái xe sẽ không bị ảnh hưởng gì.

Cẩn thận khi di chuyển trong mưa CAO AN BIÊN

Tuy nhiên trải qua nhiều tháng nắng nóng, lượng chất bẩn này tích tụ ngày càng nhiều, những cơn mưa đầu mùa nhỏ không đủ để các chất bẩn này trôi đi mà tạo thành một hỗn hợp trơn trượt trên mặt đường, khiến độ bám của lốp xe bị giảm.

“Với ô tô tự đứng được thì khó có thể ngã, tuy nhiên với xe máy khi di chuyển với tốc độ cao trên đường thì dễ bị ngã trong trường hợp này. Nếu gặp trời mưa nhỏ, cần giảm tốc độ, di chuyển, nếu đường quá trơn, người lái xe cần giữ bình tĩnh, không phanh gấp", chuyên gia nói thêm.

Thêm một lưu ý khi di chuyển trên đường trơn trời mưa là nên sử dụng cả phanh trước lẫn phanh sau, không chuyển hướng đột ngột, vì xe rất dễ bị trượt bánh và ngã. Khi cần tấp xe vào lề mặc áo mưa, người lái xe cần cẩn trọng quan sát, chọn một nơi an toàn, trống xe, giảm tốc độ một cách từ từ để di chuyển cũng như bật xi nhan để báo hiệu cho người khác. Không nên tấp xe vào lề gấp gáp, đột ngột vì dễ xảy ra tình huống đáng tiếc.

Anh Lê Duy Thanh, thầy dạy lái xe an toàn ở khu vực Long An cũng cho biết ô tô cũng cần lưu ý khi di chuyển khi trời mưa, đặc biệt giữ an toàn đối với xe máy và các xe ô tô khác, tránh tình huống xấu không mong muốn.