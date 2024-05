TP.HCM dự báo có mưa rào chiều tối nay, mùa mưa sắp bắt đầu

Hôm qua (3.5), TP.HCM đón cơn mưa chuyển mùa đầu tiên ở một số nơi như Q.12, Hóc Môn, Củ Chi, TP.Thủ Đức. Cơn mưa rào với lượng không lớn nhưng kèm theo giông, lốc khiến một số cây xanh bị ngã đổ, nhà dân bị tốc mái. Đây cũng là đặc điểm của các cơn mưa chuyển mùa sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Hóc Môn đón cơn mưa chuyển mùa chiều 3.5 CTV

Tại các trạm đo mưa của TP.HCM ghi nhận lượng mưa hôm qua như sau: Hóc Môn 13,4 mm, Cát Lái 8,8 mm, Củ Chi 0,2 mm. Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, nguyên nhân của cơn mưa hôm qua là do tác động của rãnh áp thấp có trục 24 - 27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây. Bên cạnh đó, một vùng nhiễu động gió trên cao hình thành ở khu vực nam Biển Đông phát triển mạnh hơn và tác động đến thời tiết Nam bộ gây mưa.

Dù vậy, trong ngày hôm qua, TP.HCM vẫn có nơi nắng nóng gay gắt, nhưng về diện thì thu hẹp hơn so với 24 giờ trước.

Chiều nay dự báo nhiều nơi ở TP.HCM tiếp tục có mưa rào CTV

Sáng sớm nay, TP.HCM tiếp tục có mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ là 31oC (giảm 1oC so với ngày hôm trước), độ ẩm 84%, có gió nhẹ.

Ông Quyết phân tích thêm, những cơn mưa chuyển mùa thường là do các nhiễu động khi gió chuyển hướng, hệ thống thời tiết thay đổi, tạo ra trạng thái khí quyển không ổn định. Khi hội tụ đủ ẩm sẽ gây mưa.

Mưa chuyển mùa có thể xuất hiện vào chiều tối, đêm, sáng sớm vì khi lượng ẩm trong không khí cao, nhiệt độ không khí thấp, quá trình ngưng kết hình thành mây, quá trình bão hòa hơi nước diễn ra nhanh, dễ sinh mưa. Dự báo khoảng giữa tháng 5, mùa mưa ở TP.HCM sẽ bắt đầu.

"Có mưa chuyển mùa nhưng nắng nóng ở TP.HCM vẫn còn trong tháng 5, thậm chí sang tháng 6 sẽ có những ngày nhiệt độ cao nhất đạt trên 35oC, nhưng cường độ từ nay sẽ giảm", ông Quyết thông tin.

Nơi nào ở TP.HCM có thể mưa rào chiều tối nay?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ suy yếu chậm, nhiễu động gió đông trên cao có xu hướng hoạt động tốt hơn. Phía nam, rãnh áp thấp xích đạo có trục 4 - 6 độ vĩ bắc xu hướng nâng trục lên phía bắc.

Có mưa nhưng nắng nóng ở TP.HCM vẫn còn trong tháng 5, thậm chí sang tháng 6 Vũ Phượng

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, cường độ nắng nóng giảm, ngày nắng nóng, Đông Nam bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối khả năng có mưa rào và giông trở lại ở khoảng ½ diện tích khu vực, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá trong giông.

Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ phổ biến 35 - 37oC, có nơi trên 37oC; miền Tây 34 - 36oC, có nơi trên 36oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng nóng trên toàn TP. Chiều tối cả TP.HCM gồm: Củ Chi, Hóc Môn, TP.Thủ Đức, khu trung tâm, Cần Giờ, một phần huyện Nhà Bè có mưa rào và giông vài nơi. Riêng vùng phía bắc và đông bắc (Củ Chi, Hóc Môn, TP.Thủ Đức) cục bộ có mưa vừa.

Nhiệt độ thấp nhất ở TP.HCM khoảng 29oC và cao nhất từ 35 - 36oC vào khoảng 13 - 14 giờ.

Từ 2 - 3 ngày tới, thời tiết TP.HCM, Nam bộ mây thay đổi, cường độ nắng nóng xu hướng giảm dần về cường độ và thu hẹp về diện, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Người dân cần tiếp tục đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá trong giông. Riêng ngày 5.5 còn có mưa diện rộng, khoảng ½ diện tích khu vực Nam bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to.