Sét đánh trúng nhà máy đường, vỡ bể chứa, 2.000 tấn mật tràn ra sân

Tối 3.5, ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa, Nghệ An, cho biết chiều cùng ngày, sét đánh trúng bể chứa mật của nhà máy đường Anh Sơn đóng tại địa bàn xã gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng, tại xã Nhân Hòa xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc và sét. Một tia sét đã đánh trúng vào bể chứa mật mía của nhà máy đường Anh Sơn, làm bể bị thủng một lỗ lớn.

Hậu quả, khoảng 2.000 tấn mật trong bể chứa tràn ra khuôn viên nhà máy, ước tính thiệt hại 7 - 8 tỉ đồng.

Ngoài ra, mưa lớn kèm giông lốc cũng đã ảnh hưởng đến một số thôn trên địa bàn xã này.

Trong chiều cùng ngày, tại nhiều xã ở Nghệ An xuất hiện giông lốc kèm theo mưa đá xảy ra trên diện rộng. Ở một số địa phương, mưa đá gây thủng mái nhà, người đi đường phải tìm nơi trú ẩn vì nhiều viên đá lớn có thể gây thương tích.