Shakira chia tay Pique sau 11 năm vì bị phản bội?

Theo El Periodico hôm 2.6, Shakira phát hiện Pique ngoại tình khiến mối quan hệ của họ đứng trước bờ vực đổ vỡ. Chủ nhân hit Beautiful Liar được cho là chuẩn bị chuẩn bị chia tay người tình lâu năm, hiện cặp đôi không còn sống chung. Trang tin kể trên tiết lộ hiện trung vệ người Tây Ban Nha đã chuyển về căn hộ cũ của mình trên phố Muntaner ở Barcelona. Nguồn tin tiết lộ cầu thủ 35 tuổi thích tận hưởng cuộc sống về đêm cùng nhóm bạn thân thiết và thường tiệc tùng với nhiều phụ nữ khác đến tận rạng sáng.

Bên cạnh đó, dân tình cũng đưa ra dấu hiệu khác cho thấy cặp sao đình đám này đang rạn nứt. Đáng chú ý, ca khúc Te Felicito được Shakira phát hành hồi cuối tháng 4 vừa qua được đem ra “mổ xẻ”. Ca từ trong hit mới của nữ ca sĩ 45 tuổi như lời của một phụ nữ đáp trả người yêu sau khi phát hiện bị anh ta lừa dối tình cảm: “Tôi nhận ra anh là kẻ giả dối, đó là giọt nước tràn ly. Đừng nói với tôi rằng anh xin lỗi, điều đó có vẻ chân thành nhưng tôi biết tất cả, tôi biết anh đang nói dối”. Ngoài ra, Shakira không còn đăng ảnh có mặt Pique lên mạng xã hội như vẫn thường làm trong quá khứ. Lần gần nhất cô chia sẻ ảnh bạn trai lâu năm là vào tháng 3 vừa qua. Cùng với đó, tháng trước, ngôi sao người Colombia đã đến Ibiza với hai con nhưng dường như chuyến đi không có mặt bạn đời của cô.





Shakira lần đầu gặp Gerard Pique vào đầu năm 2010 khi ngôi sao bóng đá này xuất hiện trong MV Waka Waka (This Time for Africa) - ca khúc chính thức của World Cup 2010 do nữ ca sĩ 7X thể hiện. Cặp “chị em” này nhanh chóng phải lòng nhau và công khai mối quan hệ vào năm 2011. Đầu năm 2013, bộ đôi đình đám đón con trai đầu lòng Milan trước khi có thêm quý tử thứ hai tên Sasha hồi 2015. Bất chấp chuyện lệch nhau 10 tuổi, họ vẫn trông đẹp đôi mỗi khi sánh bước bên nhau và khiến bao người ngưỡng mộ với chuyện tình ngọt ngào, tổ ấm hạnh phúc. Shakira - Pique từng được Forbes đưa vào danh sách Những cặp đôi quyền lực nhất thế giới. Tuy nhiên, mối tình 11 năm của họ cũng không ít lần vướng nghi vấn chia tay với đủ lý do được cánh săn tin đưa ra: khi thì do thói phát ngôn bừa bãi của Pique, lúc lại vì cả hai gặp khó khăn trong sự nghiệp…