Shakira hóa người cá, tình tứ bên mỹ nam sinh năm 2000 trong MV mới

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (hay còn có tên khác là Pa' Tipos Como Tú trong tiếng Tây Ban Nha và Out of Your League trong tiếng Anh) là ca khúc mang về cho ngôi sao người Colombia nhiều thành tích ấn tượng, trong đó có 14 kỷ lục Guinness thế giới.