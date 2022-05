Shark Lê Hùng Anh trao 90 triệu đồng học bổng tặng sinh viên trường ĐH Ngoại thương

Tham dự buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và trao tặng học bổng của Shark Lê Hùng Anh và Ban Tổng giám đốc BIN Corporation Group có PGS.TS Nguyễn Xuân Minh, Giám đốc cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP.HCM, lãnh đạo các khoa, phòng cùng các bạn sinh viên tiêu biểu của trường.

Thông tin với trường về nhu cầu tuyển dụng lao động, Shark Lê Hùng Anh cho biết: “Tính đến nay, hệ sinh thái dịch vụ của BIN Corporation Group đã có hơn 1 triệu khách hàng cá nhân và 30.000 khách hàng doanh nghiệp trên toàn cầu. Tháng 5.2021, BIN Corporation Group ra mắt ứng dụng Travelner trên thiết bị di động. Đây là một sản phẩm chuyển đổi số phục vụ cho thị trường du lịch, do đội ngũ chuyên gia công nghệ người Việt tạo ra, đáp ứng được hầu hết nhu cầu của người tiêu dùng Việt: thao tác thuận tiện, đơn giản trong tiếp cận thông tin, thấu hiểu thị trường nội địa. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng của chúng tôi mỗi năm rất lớn để đáp ứng cho nhu cầu phát triển”.

Từng trải qua thời sinh viên khó nhọc và một giai đoạn khởi nghiệp đầy chông gai nên sau khi thành công ở nước ngoài, Tổng giám đốc BIN Corporation Group Lê Hùng Anh càng thấu hiểu những trăn trở, suy nghĩ của các bạn sinh viên nghèo trước cánh cửa vào đời.

Sáng 20.5, ông đã dành nhiều thời gian của buổi gặp gỡ để chia sẻ với các thầy cô và sinh viên cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP.HCM về những ngày tháng đi học và mong muốn tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các bạn phấn đấu hướng nghiệp.

Vì vậy, tổng giá trị quà tặng trị giá 90 triệu đồng, bao gồm 10 suất học bổng 50 triệu đồng và 20 voucher vé máy bay, trị giá 40 triệu đồng được ông dành tặng cho các sinh viên trong dịp này là để phục vụ cho nhu cầu học tập và đi lại thực tập.

Được biết, Shark Lê Hùng Anh là một người trẻ vừa đến với chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 5 trên VTV3 trong vai trò nhà đầu tư. Sau chương trình Cơ hội cho ai ? rất được khán giả yêu thích, vị “cá mập” đến từ Tam Kỳ (Quảng Nam) này không ngại ngần tiết lộ mình từng khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, từng thất bại nhiều lần trước khi gây dựng BIN Corpration Group thành công ở nhiều quốc gia.

"Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường", từ hướng phấn đấu đó, Shark Lê Hùng Anh đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp: “Điều quan trọng mà start-up cần chưa hẳn là tiền, mà là kiến thức và kinh nghiệm, làm sao để đi đúng hướng trong một thời gian nhanh nhất”.

Thay mặt Trường ĐH Ngoại thương tại TP.HCM, ông Nguyễn Xuân Minh cám ơn sự quan tâm của ông Lê Hùng Anh và Ban Tổng giám đốc BIN Corporation Group, dù đang bận rộn cho mùa 5 Shark Tank Việt Nam nhưng vẫn dành thời gian đến thăm trường và trình bày các sản phẩm dịch vụ đang có nhu cầu nhân lực.

“Thông qua những chia sẻ của Tổng giám đốc Lê Hùng Anh, các bạn sinh viên sẽ thấy được mình phải đầu tư thêm cái gì. Tức là các bạn sinh viên phải có A, B, C, D nhưng hiện chỉ mới có được A, B, C thì phải rèn luyện thêm C để hoàn thiện, đáp ứng tốt với nhu cầu công việc. Nhất là lĩnh vực dịch vụ hiện nay vô cùng khó, đòi hỏi chuyên môn cao, rồi kỹ năng giao tiếp, đặc biệt trong cơ chế thị trường năng động hiện nay. Hiện chúng tôi đang đặt hàng với Trung tâm Đổi mới sáng tạo của nhà trường cùng với tổ chức Đoàn, có thêm những kết nối hiệu quả với doanh nghiệp như với BIN Corporation Group để hướng nghiệp cho sinh viên, cùng đổi mới để phát triển”, PGS.TS Nguyễn Xuân Minh nhấn mạnh.