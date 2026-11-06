Shark Minh Beta tuyển ban nhạc, hướng đến những 'sân khấu' khác biệt

Sau bộ phim đầu tay Mùi phở, Minh Beta tiếp tục triển khai dự án mới mang tên Minh’s Moving Music, hướng đến việc tuyển chọn một ban nhạc đồng hành cùng anh trong series âm nhạc, với các buổi biểu diễn tại nhiều không gian, địa điểm khác nhau.

Với Minh Beta, màn thử sức này không đơn thuần là một cuộc dạo chơi hay một “phép thử”. Thay vào đó, âm nhạc trở thành đích đến tiếp theo mà anh muốn chinh phục bằng chính sự tâm huyết, nghiêm túc của mình cùng với các cộng sự.

Hướng đi mới của Minh Beta

Minh Beta khẳng định luôn nghiêm túc với những lĩnh vực mà mình thử sức Ảnh: NVCC

Minh’s Moving Music là dự án tìm kiếm ban nhạc gồm 3-5 thành viên, đồng hành cùng Minh Beta trong series âm nhạc mới. Các ứng viên được tìm kiếm là những người có cá tính riêng, khả năng biểu diễn live và tinh thần sáng tạo.

Buổi casting có sự tham gia của giám đốc âm nhạc Hà Quốc Đại, nhạc sĩ Andy Trần và giám khảo khách mời Christian Dinh Gulino. Các ban nhạc tham gia có dịp thể hiện khả năng biểu diễn, màu sắc âm nhạc cũng như chia sẻ định hướng hoạt động.

Minh Beta cùng các cộng sự hào hứng khi gặp gỡ các bạn trẻ trong hành trình tìm kiếm ban nhạc phù hợp cho dự án mới Ảnh: NVCC

Chia sẻ về buổi casting, Minh Beta cho biết anh bất ngờ trước sự quan tâm của các bạn trẻ dành cho dự án. Theo anh, nhiều ứng viên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện cá tính âm nhạc và định hướng phát triển rõ ràng. Điều này cũng khiến ban giám khảo có thêm cân nhắc trong quá trình lựa chọn.

“Với tôi, điều mình tìm kiếm không đơn thuần là một ban nhạc chơi tốt, mà là những người có cá tính âm nhạc riêng, có sự đồng điệu và cùng chia sẻ tình yêu với âm nhạc”, Minh Beta nói.

Ban nhạc được lựa chọn sẽ tham gia tập luyện và ghi hình theo kế hoạch sản xuất series. Minh Beta cho biết anh muốn đưa âm nhạc live band đến nhiều địa điểm, trong đó có những nơi khán giả chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với hình thức biểu diễn này.