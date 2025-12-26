'Shark Tank Vietnam' dừng sản xuất

Cùng thời điểm này, fanpage Shark Tank Vietnam sở hữu hơn 2,7 triệu lượt theo dõi của chương trình cũng đăng tải thông báo ngừng sản xuất. Đơn vị này chia sẻ thêm: “Chương trình trân trọng cảm ơn các cố vấn, nhà đầu tư, các nhà khởi nghiệp, đối tác, đơn vị truyền thông báo chí, ê kíp sản xuất và khán giả đã quan tâm, đồng hành và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo suốt chặng đường vừa qua. Hành trình dừng lại ở đây, nhưng những giá trị, câu chuyện và cảm hứng khởi nghiệp sẽ còn tiếp tục được nuôi dưỡng trong cộng đồng”.

Dấu ấn của Shark Tank Vietnam

Cầu thủ Lương Xuân Trường từng gây bất ngờ khi đi gọi vốn ở Shark Tank Vietnam Ảnh: TL

Trong bài đăng trên trang cá nhân, khi nói về sự ra đời của chương trình, giám đốc sản xuất cho biết năm 2016, hưởng ứng lời kêu gọi Quốc gia Khởi nghiệp, bà bước vào hành trình đồng hành cùng startup Việt Nam bằng niềm tin, sự tận tâm và cả việc đánh cược toàn bộ tài sản tích lũy sau nhiều năm kinh doanh.

“Niềm tin ấy đặt vào một thế hệ doanh nhân trẻ dám nghĩ khác, dám làm mới, dám đổi mới sáng tạo để tạo ra những giá trị mới cho thị trường. Đó là thời điểm tinh thần khởi nghiệp thực sự bùng cháy”, bà Lê Hạnh cho hay.

Giám đốc sản xuất Shark Tank Vietnam cũng cho biết thêm: “Rồi theo năm tháng, tôi tự hỏi: những tinh thần hào hứng ấy… đâu rồi? Khi thị trường khắc nghiệt hơn, nhiều người chọn an toàn thay vì khác biệt. Khi đồng vốn không còn dễ dãi, khát vọng dần nhường chỗ cho sự thỏa hiệp…”. Theo bà Lê Hạnh, tinh thần hào hứng trước đây chỉ lặng đi, chờ một thế hệ mới, một thời điểm đủ chín để bùng cháy trở lại.

Thông tin ông Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố, bắt tạm giam ảnh hưởng đến thương hiệu của Shark Tank Vietnam bởi trước đó, nam doanh nhân đảm nhận vai trò nhà đầu tư của chương trình Ảnh: TL

Sau 10 năm, Shark Tank Vietnam đã thực hiện được 7 mùa với 100 tập phát sóng. Nhìn lại hành trình đã qua, bà Lê Hạnh chia sẻ: “Khép lại 10 năm đồng hành cùng khởi nghiệp Việt, tôi mang theo nhiều giá trị đã trao đi, nhiều tình cảm đã nhận lại, và cả những bài học vô cùng đắt giá. Khép lại một chặng đường, nhưng tinh thần khởi nghiệp - tinh thần Shark Tank vẫn là một phần bản sắc không thể tách rời”. Theo giám đốc sản xuất, mỗi hành trình khép lại không phải là dấu chấm hết mà là một điểm chuyển để bước sang giai đoạn sâu sắc hơn, tỉnh thức hơn và đúng với mình hơn.

Shark Tank Vietnam có tên là Thương vụ bạc tỉ, là chương trình truyền hình thực tế lên sóng trên VTV3 từ năm 2017. Theo format, các người chơi là doanh nhân khởi nghiệp phải tham gia thuyết trình về dự án, sản phẩm của mình, từ đó kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư. Qua 7 mùa phát sóng, chương trình tạo nên một sân chơi bổ ích, với sự góp mặt của nhiều nhà khởi nghiệp trẻ.

Tuy nhiên, Shark Tank Vietnam cũng đối diện với ồn ào khi một số nhà đầu tư vướng lao lý. Hồi tháng 3.2024, Shark Thủy (ông Nguyễn Ngọc Thủy) bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 10.2025, Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình) với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán.