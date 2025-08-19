Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sharon Stone phản ứng dữ dội trước bản làm lại 'Bản năng gốc'

Tuấn Duy
Tuấn Duy
19/08/2025 10:36 GMT+7

Là tác phẩm gắn liền với hình ảnh biểu tượng của Sharon Stone, nhưng 'Bản năng gốc' ('Basic Instinct') cũng mang lại không ít phiền toái cho nữ diễn viên, từ mất quyền nuôi con đến tổn thương thể chất và tinh thần.

Mới đây, khi tin tức về việc Bản năng gốc sẽ được United Artists của Amazon MGM Studios và biên kịch Joe Eszterhas của bộ phim gốc làm lại, dư luận đang rất kỳ vọng Sharon Stone sẽ quay trở lại vai diễn Catherine Tramell biểu tượng của mình.

Tuy vậy trong cuộc phỏng vấn gần đây, nữ minh tinh cho biết: "Tôi không hiểu vì sao họ lại tiếp tục làm vậy khi những thứ tồi tệ đã ập xuống đời tôi gần 20 năm trước". Cô tiếp tục nói: "Hãy cứ làm đi. Chúc may mắn nhé!".

Sharon Stone phản ứng dữ dội trước bản làm lại 'Bản năng gốc'- Ảnh 1.

Tạo hình mang tính biểu tượng của Sharon Stone

ẢNH: TRISTAR PICTURE

Khi người dẫn chương trình Craig Melvin tỏ ra trầm trồ trước sự dữ dội trong phản ứng của mình, Stone cho biết bản thân không còn quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình nữa. Cô chia sẻ: "Tôi từng nghỉ hưu một lần rồi, cũng có trải nghiệm cận tử không ít lần. Các người định làm gì chứ? Giết tôi thêm lần nữa à? Cứ làm đi".

Do Paul Verhoeven đạo diễn, Bản Năng Gốc ra mắt năm 1992 là bộ phim kinh điển về bạo lực và tình dục. Tác phẩm có sự tham gia của Michael Douglas trong vai một thám tử điều tra và Stone trong vai một nhà văn quyến rũ - nghi phạm chính của anh ta. 

Bộ phim gây sốt phòng vé với doanh thu 352,9 triệu USD trên toàn thế giới, trở thành tác phẩm có doanh thu cao thứ 4 trong năm này. Stone gần đây tiết lộ rằng ban đầu Douglas không muốn quay thử sau khi họ cãi nhau.

Nữ minh tinh cho biết: "Michael Douglas không muốn phơi bày bộ mặt thật của mình trên màn ảnh với một người vô danh. Tôi hiểu điều đó. Ngoài ra anh ta và tôi còn có một cuộc cãi nhau nữa, bắt nguồn từ tính trịch thượng của người đàn ông này".

Tuy vậy điều bất ngờ là sự căng thẳng từ lần gặp gỡ đầu tiên của họ lại khớp với kịch bản phim. Stone cho biết: "Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ vì tôi không hề bối rối khi bị quát tháo. Cuối cùng, chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân thiết đến tận ngày nay. Tôi vô cùng ngưỡng mộ Douglas".

Vào năm 2006, phần 2 của tác phẩm ra đời nhưng đó là một thất bại thảm hại về mặt doanh thu cũng như bị giới phê bình phim chỉ trích dữ dội. Đa phần các ý kiến cho rằng phần này thiếu đi cảm giác hồi hộp còn kịch bản thì đầy lỗ hổng đến mức lố bịch. Tại giải Mâm xôi vàng lần thứ 27, bộ phim đã giành được 4 giải thưởng cho Phim tệ nhất, Nữ diễn viên chính tệ nhất (Sharon Stone), Phim tiền truyện hoặc phần tiếp theo tệ nhất và Kịch bản tệ nhất (Leora Barish và Henry Bean).

Bản năng gốc từng khiến Sharon Stone lao đao khi mất đi quyền nuôi con vì "sai lầm mang tính hệ thống" đã đồng nhất cô với phong cách của bộ phim này, rằng một diễn viên gợi cảm sẽ là một bà mẹ tồi. 

