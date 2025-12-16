SHB nhận giải Ngân hàng xuất sắc về đổi mới sáng tạo

Giải thưởng ghi nhận nỗ lực tiên phong của SHB trong phát triển các giải pháp thanh toán số đột phá, thúc đẩy xu hướng không tiền mặt tại Việt Nam.

Theo đó, Napas ghi nhận SHB nhờ vai trò tiên phong trong việc triển khai và mở rộng các dự án thanh toán số gồm VietQR Pay, VietQR Global và chuyển tiền nhanh Napas 24/7 theo Tiêu chuẩn kỹ thuật 2.0. Đây đều là những nền tảng trọng yếu trong hệ sinh thái thanh toán quốc gia, hướng tới mục tiêu đơn giản hóa giao dịch, nâng cao tính an toàn và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt rộng khắp.

Bà Đoàn Thái Thanh Thủy, Phó GĐ Khối Ngân hàng Bán lẻ SHB nhận giải thưởng vinh danh từ Napas

Cụ thể, Tiêu chuẩn kỹ thuật 2.0 được xây dựng nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về hạ tầng thanh toán tại Việt Nam, thông qua việc chuẩn hóa quy trình kết nối, tăng cường cơ chế bảo mật và tối ưu tốc độ xử lý giao dịch. Việc áp dụng tiêu chuẩn mới không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng cuối mà còn mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ thanh toán thế hệ tiếp theo, phù hợp với xu hướng số hóa trong khu vực và thế giới.

VietQR Pay đóng vai trò là giải pháp thanh toán QR theo chuẩn chung của Napas, cho phép người dùng thanh toán tại điểm bán, thanh toán hóa đơn thông qua việc quét mã QR. Toàn bộ giao dịch được xử lý trên hệ thống chuyển mạch Napas 24/7, bảo đảm tốc độ tức thời, hạn chế rủi ro giả mạo và nâng cao tính minh bạch trong thanh toán.

Song song với đó, VietQR Global mở rộng khả năng thanh toán QR xuyên biên giới thông qua liên thông giữa Napas và các mạng lưới thanh toán quốc tế. Giải pháp này hỗ trợ người dùng Việt Nam và khách du lịch quốc tế thanh toán nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu thương mại, du lịch và chi tiêu toàn cầu, đồng thời góp phần gia tăng dòng giao dịch điện tử an toàn cho nền kinh tế.

Đáng chú ý, SHB đã hoàn tất và ra mắt các tính năng mới chỉ trong 3 tháng, nhanh hơn rất nhiều so với thời gian triển khai thông thường của các dự án lớn về hạ tầng thanh toán trên thị trường. Kết quả này thể hiện khả năng tổ chức triển khai linh hoạt, phối hợp kỹ thuật hiệu quả với các đối tác và quyết tâm đưa các sáng kiến đổi mới vào vận hành thực tế trong thời gian ngắn nhất. Qua đó, SHB không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn đóng góp tích cực vào việc mở rộng hệ sinh thái thanh toán quốc gia theo định hướng số hóa.

Đại diện SHB cho biết, việc được vinh danh tại Hội nghị Napas 2025 là sự khích lệ quan trọng đối với ngân hàng trong hành trình đổi mới và hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số. Giải thưởng là vinh dự và cũng là động lực để SHB tiếp tục theo đuổi chiến lược đổi mới sáng tạo, mang đến cho khách hàng những giải pháp thanh toán hiện đại, an toàn và hiệu quả hơn nữa.

Khách hàng hưởng lợi từ dịch vụ thanh toán QR Pay từ SHB

"Thời gian tới, SHB sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác chiến lược với Napas để phát triển các nền tảng thanh toán thông minh, bảo mật chủ động và khả năng xử lý giao dịch theo chuẩn quốc tế. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch cho người dùng trên mọi kênh, đồng thời góp phần định hình một hệ sinh thái thanh toán số minh bạch, an toàn và bền vững cho nền kinh tế Việt Nam", vị đại diện này nhấn mạnh.

Ra mắt dịch vụ thanh toán QR Pay từ năm 2018, SHB là một trong những ngân hàng tiên phong đưa phương thức thanh toán bằng mã QR tới người dùng Việt Nam. Giải pháp này giúp khách hàng thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và an toàn chỉ với thao tác quét mã, không cần tiền mặt hay thẻ vật lý. Từ một hình thức mới mẻ, QR Pay đã trở thành thói quen của nhiều khách hàng. Chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025, SHB đã ghi nhận hàng triệu giao dịch QR Pay, cho thấy mức độ tin dùng ngày càng tăng của phương thức thanh toán này.

Hiện tại, SHB đang tích cực xây dựng và phát triển các giải pháp theo xu hướng số hóa giao dịch, giúp khách hàng thanh toán ngày càng thuận tiện hơn. VietQR Pay và VietQR Global không chỉ là những dịch vụ mới, mà còn mở rộng hệ sinh thái thanh toán của SHB, hỗ trợ khách hàng giao dịch liền mạch trong nước và quốc tế, từ cửa hàng ven đường đến các điểm mua sắm ở nước ngoài

SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.