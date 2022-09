Shia LaBeouf tham gia 'Megalopolis' của Francis Ford Coppola sau cáo buộc lạm dụng tình dục

Thông tin xuất hiện vào đầu tháng 9 cho thấy nam diễn viên Shia LaBeouf gây tranh cãi khi đảm nhận vai chính trong dự án mới của Francis Ford Coppola. Việc sản xuất phim dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào mùa thu này. Tin LaBeouf tham gia phim đã được xác nhận.

Dàn diễn viên tham gia bộ phim gồm đội hình toàn sao như Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire - em gái của Coppola, người từng đóng trong phim Bố già; nam diễn viên phim The French Dispatch Jason Schwartzman; James Remar (đóng Once Upon a Time in Hollywood)...

Francis Ford Coppola viết kịch bản phim Megalopolis vào những năm 1980, và vị đạo diễn huyền thoại của Bố già (Godfather) và Ngày tận thế (Apocalypse Now) đang tự sản xuất cho dự án mơ ước. Cốt truyện phần lớn vẫn chưa kết thúc, với nội dung xoay quanh thành phố thay thế New York có tên là “New Rome”, được đạo diễn hé lộ chi tiết: “Số phận của New Rome ám ảnh thế giới hiện đại vì không thể giải quyết được những vấn đề xã hội trong câu chuyện mang tính sử thi về tham vọng chính trị, tài năng và tình yêu đầy mâu thuẫn này”.

Shia LaBeouf xuất hiện sau khi ngôi sao này lọt vào danh sách đen của Hollywood. Nữ ca/nhạc sĩ FKA Twigs, bạn tình cũ của nam diễn viên cáo buộc vào năm 2020 rằng anh đã tấn công tình dục và gây ra cảm xúc đau khổ cho cô. Vụ kiện cáo buộc nhiều vụ lạm dụng thể xác trong mối quan hệ kéo dài một năm của cặp đôi vào năm 2018 và 2019, với việc nữ ca/nhạc sĩ tuyên bố LaBeouf đã có lúc bóp cổ cô suýt mất mạng. Vụ kiện vẫn chưa đưa ra xét xử.





Sau khi các cáo buộc được đưa ra, Shia LaBeouf từng có tiền sử về các vấn đề pháp lý đã đưa ra lời xin lỗi và được cho là tìm cách điều trị nội trú về tâm lý. Mặc dù có thông tin nam diễn viên Transformers và Indiana Jones không đóng phim Hollywood kể từ đó, nhưng anh bất ngờ xuất hiện trong tác phẩm Padre Pio của đạo diễn Abel Ferrara, chiếu tại Liên hoan phim Venice đang diễn ra ở Ý.

Lần đầu tiên, Shia LaBeouf mở lời về những cáo buộc lạm dụng tình dục trên podcast Real Ones của Jon Bernthal: “Tôi đã làm tổn thương người phụ nữ đó” mà không nêu tên Twigs. “Và trong quá trình đó, tôi cũng làm tổn thương nhiều người khác trước người phụ nữ đó. Tôi là một con người ham vui, ích kỷ, tự cho mình là trung tâm, không trung thực, không cân nhắc và luôn sợ hãi”.

Nam diễn viên cũng nói về việc “chịu trách nhiệm giải trình” cho các hành động của mình và hiện đang ở trong một không gian làm việc tốt hơn, sẵn sàng làm việc trở lại.

Shia LaBeouf gần đây phủ nhận tuyên bố của đạo diễn Olivia Wilde rằng anh bị sa thải khỏi phim Don’t Worry Darling. “Tôi rời khỏi phim của Olivia vì thành phần diễn viên, không thể sắp xếp thời gian để tập dượt”, anh viết trong một email gửi đến Olivia Wilde và tờ Variety.