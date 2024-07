Shogun, The Bear dẫn đầu đề cử giải Emmy

Hai diễn viên Nhật trong phim Shogun là Hiroyuki Sanada và Anna Sawai nhận đề cử hạng mục Nam/Nữ diễn viên chính kịch xuất sắc. Shogun làm lại từ một bộ phim truyền hình ngắn năm 1980, lấy bối cảnh năm 1600 với lời thoại bằng tiếng Anh và tiếng Nhật.



Hiroyuki Sanada và Anna Sawai trong phim Shogun nhận đề cử hạng mục Nam/Nữ diễn viên chính kịch xuất sắc IMDb

Ngoài ra, theo The Hollywood Reporter, The Bear nhận được 23 đề cử - kỷ lục cho một bộ phim hài. Tiếp theo là Only Murders in the Building (21 đề cử), True Detective: Night Country (19 đề cử), The Crown (18 đề cử). Những tác phẩm truyền hình đáng chú ý khác: Fallout (17 đề cử), Baby Reindeer (11 đề cử) và The Gilded Age (6 đề cử).

Shogun tranh giải Phim truyền hình chính kịch hay nhất (giải thưởng Emmy cao nhất) với The Crown, The Morning Show, Fallout, The Gilded Age, Mr&Mrs Smith, Slow Horses, 3 Body Problem.

Ở hạng mục Phim truyền hình hài hay nhất, cuộc cạnh tranh diễn ra giữa The Bear, Abbott Elementary, Curb Your Enthusiasm, Hacks, Ony Murders in the Building, Palm Royale, Reservation Dogs và What We Do in the Shadows.

Những tác phẩm, nghệ sĩ chiến thắng giải Emmy - giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực truyền hình Mỹ - sẽ được công bố tại Lễ trao giải Emmy lần thứ 76, phát sóng trực tiếp từ Nhà hát Peacock ở Los Angeles vào ngày 15.9.2024.

Lễ trao giải Emmy gần đây nhất được tổ chức cách đây 6 tháng, vào tháng 1.2024, do cuộc đình công của các biên kịch và diễn viên Hollywood khiến lễ trao giải năm ngoái phải hoãn lại.