Shopee Brands And Creators Summit 2026: Tạo động lực phát triển mới cho hệ sinh thái TMĐT

Từ một sự kiện tập trung vào các thương hiệu trong những năm trước, sự kiện năm nay được mở rộng về quy mô, phạm vi tiếp cận và trải nghiệm tham gia, hướng đến tất cả các nhóm đối tác trong hệ sinh thái TMĐT.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành Shopee Việt Nam, cho biết: "Tương lai của thương mại điện tử không được định hình bởi một doanh nghiệp riêng lẻ, mà bởi sức mạnh cộng hưởng của toàn bộ hệ sinh thái. Với tầm nhìn đó, Shopee Brands And Creators Summit 2026 được định vị là một trong những hoạt động mang tính chiến lược và tiếp tục được Shopee đầu tư nâng tầm về quy mô cũng như chiều sâu nội dung qua từng năm. Đồng thời, trong bối cảnh AI đang mở ra những cơ hội tăng trưởng và đổi mới cho thương mại điện tử, chúng tôi kỳ vọng diễn đàn sẽ trở thành điểm hẹn thường niên, nơi cộng đồng nhà bán hàng, thương hiệu và các đối tác trong hệ sinh thái cùng trao đổi ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và kiến tạo những động lực tăng trưởng tiếp theo cho TMĐT Việt Nam".

Shopee Brands And Creators Summit 2026 mở ra không gian kết nối hệ sinh thái, đón đầu và dẫn lối tăng trưởng trong kỷ nguyên TMĐT mới

TMĐT Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường năng động nhất khu vực với dư địa tăng trưởng còn rất lớn. Theo báo cáo e-Conomy SEA 2025, quy mô thị trường có thể đạt 61 tỉ USD vào năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng kép khoảng 20% mỗi năm. Tuy nhiên, cơ hội tăng trưởng cũng đi kèm với những yêu cầu cao hơn về chất lượng vận hành, năng lực cạnh tranh và khả năng ứng dụng công nghệ. Doanh nghiệp cũng ngày càng chú trọng tìm kiếm các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tăng năng suất và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững. Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của AI đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong cách doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, tối ưu hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Điều này cũng làm gia tăng nhu cầu cập nhật xu hướng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường kết nối giữa các bên. Đây cũng là định hướng để Shopee Brands And Creators Summit 2026 được phát triển với phạm vi tiếp cận rộng hơn, hướng tới nhiều đối tượng trên toàn nền tảng.

Theo đó, Shopee Brands And Creators Summit 2026 sẽ tập trung thảo luận về những xu hướng đang định hình tương lai của TMĐT, trong đó AI là một trong những trọng tâm nổi bật. Thông qua các phiên chia sẻ chuyên sâu, lãnh đạo Shopee và các chuyên gia trong ngành sẽ cùng phân tích những thay đổi trong hành vi tiêu dùng, các xu hướng phát triển mới, ứng dụng AI trong vận hành và tiếp thị, cũng như những yếu tố đang tạo ra lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp trong môi trường số.

Các phiên đối thoại hứa hẹn mở ra góc nhìn mới về đổi mới, tăng trưởng và chuyển đổi số

Cũng tại sự kiện, Shopee sẽ mang đến bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của nền tảng trong nửa đầu năm cùng các định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo. Sàn cũng sẽ giới thiệu loạt sáng kiến, giải pháp và ứng dụng công nghệ dự kiến triển khai trong thời gian tới, bao gồm các chương trình trọng điểm trong mùa mua sắm cuối năm (từ 9.9 đến 12.12), nhằm hỗ trợ cộng đồng nhà bán hàng và thương hiệu.

Song song, Ban tổ chức còn dành riêng một không gian kết nối quy mô lớn như các phiên gặp gỡ 1:1 để các thương hiệu, nhà bán hàng, đối tác và nhà sáng tạo nội dung có cơ hội trao đổi nhu cầu kinh doanh cũng như xây dựng những mối quan hệ giá trị cho sự phát triển lâu dài.