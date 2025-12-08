Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Shopee đón tuổi lên 10 với chuỗi hoạt động đặc sắc tại '12.12 Siêu Sale Sinh Nhật'

Nguồn: Shopee
08/12/2025 17:39 GMT+7

Sinh nhật 10 tuổi của Shopee trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi nền tảng này 'trình làng' sự kiện siêu sale 12.12, gồm nhiều hoạt động đặc sắc dành cho người mua lẫn người bán tại Việt Nam.

Ngày 12.12 năm nay đánh dấu hành trình tròn mười năm hoạt động của Shopee trên toàn khu vực. Nhân cột mốc đặc biệt này, Shopee chính thức khởi động chiến dịch "12.12 Siêu Sale Sinh Nhật" tại Việt Nam, mang đến loạt ưu đãi và hoạt động giải trí được đầu tư hoành tráng. Bên cạnh việc mang đến niềm vui mua sắm cho người tiêu dùng, nền tảng còn hỗ trợ thương hiệu, nhà bán hàng gia tăng hiệu quả kinh doanh trong mùa cao điểm cuối năm.

Shopee đón tuổi lên 10 với chuỗi hoạt động đặc sắc tại '12.12 Siêu Sale Sinh Nhật' - Ảnh 1.

Tiếp nối thành công của chương trình 11.11, Duy Khánh và Mỹ Mỹ tiếp tục đồng hành cùng Shopee trong chiến dịch sale sinh nhật 12.12 lần này

Khai tiệc sinh nhật bằng chuỗi ưu đãi và chương trình giải trí đa dạng

Mảnh ghép đầu tiên của ngày sinh nhật 12.12 là cơ hội săn loạt Voucher Xtra giảm giá lên đến 12 triệu đồng, áp dụng cho các sản phẩm gắn nhãn gắn nhãn Voucher Xtra. Bên cạnh đó, Shopee còn tung ra gói SVIP - Triệu Phú Voucher bao gồm voucher với mức giảm đến 20% mỗi ngày và hơn 200 voucher mỗi tháng. Ưu đãi phí vận chuyển "Freeship 0 đồng" cũng được duy trì xuyên suốt chiến dịch giúp người dùng mua sắm tiết kiệm và tiện lợi hơn.

Ngoài ra, Shopee còn mang đến nhiều chương trình khuyến mãi dành cho những sản phẩm chính hãng trên Shopee Mall đang được săn đón trong mùa lễ hội, từ đồ trang trí Giáng sinh, quà tặng, đồ chơi, cho đến các bộ sản phẩm chăm da toàn diện hay trang điểm xu hướng đến từ các thương hiệu cao cấp như Estée Lauder, Lancôme, The Whoo…

Shopee đón tuổi lên 10 với chuỗi hoạt động đặc sắc tại '12.12 Siêu Sale Sinh Nhật' - Ảnh 2.

Hoạt động khui quà sinh nhật mở ra các ưu đãi đặc biệt dành riêng cho người dùng Shopee tại Việt Nam

Song song, sinh nhật của Shopee không chỉ gói gọn trong các chương trình ưu đãi mà còn khuấy động cộng đồng mê shopping bằng chuỗi chương trình giải trí đặc sắc.

Mở màn là sự kiện âm nhạc kỷ niệm 10 năm "Birthday Music Show - Sao Live Đỉnh Chóp", diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 11.12. Chương trình được đầu tư hoành tráng về âm nhạc, sân khấu và cả nội dung để mang lại những màn trình diễn bùng nổ cảm xúc cho người xem. Bộ đôi MC duyên dáng Duy Khánh và Neko Lê sẽ dẫn dắt buổi diễn với sự góp mặt của dàn sao "khủng" gồm Trúc Nhân, Quốc Thiên, Trung Quân, Tăng Phúc và Tăng Duy Tân. Những bản hit được yêu thích nhất hiện nay, những màn kết hợp "chấn động" và cơ hội chia kho 1 tỉ xu chính là những điều bạn không thể bỏ lỡ tại sự kiện này.

Đến trưa ngày 12.12, chương trình "Sao Thì Sao" với bộ đôi Jun Phạm và Duy Khánh sẽ trở lại trên Shopee Live cùng khách mời đặc biệt Lê Dương Bảo Lâm. Tập phát sóng với chủ đề sinh nhật Shopee, hứa hẹn đem đến những phút giây cười thả ga và cơ hội chia kho 10 triệu xu cho người xem.

Liên tục từ ngày 10 đến 12.12, người dùng còn được theo dõi chuỗi livestream mua sắm kết hợp giải trí với sự góp mặt của các gương mặt quen thuộc như Liêu Hà Trinh, Vũ Ngọc Anh, Lương Bích Hữu, S.T Sơn Thạch, Lucie Nguyễn và Tuấn Dương, Sam, HannahOlala và Minh Tú. Mỗi phiên livestream đều mang đến nhiều ưu đãi độc quyền và voucher giá trị đến từ các thương hiệu lớn cho người dùng "chốt đơn" không ngừng nghỉ.

Shopee đón tuổi lên 10 với chuỗi hoạt động đặc sắc tại '12.12 Siêu Sale Sinh Nhật' - Ảnh 3.

Chuỗi livestream quy tụ nhiều nghệ sĩ, KOL được yêu thích hứa hẹn khuấy động bầu không khí sinh nhật 12.12

Ngoài ra, đừng quên mở Shopee Video để đón xem series phái sinh Bữa Cơm Haha phần hai gồm 30 tập được phát sóng mỗi ngày từ ngày 1.12. Người xem còn có thể tham gia nhiệm vụ Giữ Chuỗi và Gieo Hạt của Shopee để "rinh" xu và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Shopee tiếp sức nhà bán bằng loạt chương trình hỗ trợ thiết thực dịp sinh nhật

Song song với các hoạt động dành cho người dùng, Shopee tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ nhà bán hàng và cộng đồng nhằm giúp họ đáp ứng được nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm.

Trong giai đoạn này, Học viện Shopee (Shopee Uni) tổ chức nhiều buổi hội thảo cung cấp kiến thức và kinh nghiệm vận hành gian hàng trên sàn. Tại các phiên chia sẻ, nhà bán hàng có thể trực tiếp trao đổi với những nhà bán hàng giàu kinh nghiệm, lắng nghe câu chuyện thực tế về livestream, sản xuất nội dung video và triển khai chiến dịch quảng cáo trong mùa cao điểm.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, Shopee còn nâng cấp giao diện và tính năng phân tích để giúp nhà bán hàng theo dõi tăng trưởng thuận tiện hơn, rút ngắn quy trình xử lý và nắm bắt chính xác hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm.

Đồng thời, nền tảng cũng ra mắt tư liệu hướng dẫn người bán khai thác tối đa tiềm năng từ chương trình Bán Hàng Toàn Cầu (SIP), qua đó đẩy mạnh quảng bá sản phẩm sản xuất tại Việt Nam đến người tiêu dùng trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Shopee đón tuổi lên 10 với chuỗi hoạt động đặc sắc tại '12.12 Siêu Sale Sinh Nhật' - Ảnh 4.

Nhiều chương trình và công cụ hỗ trợ được Shopee triển khai nhằm giúp nhà bán tăng trưởng hiệu quả

Mở ứng dụng Shopee và tận hưởng chuỗi hoạt động hấp dẫn mừng Shopee lên 10 từ sự kiện "12.12 Siêu Sale Sinh Nhật" tại https://shopee.vn/m/12-12

