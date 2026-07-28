Theo kết quả khảo sát mới nhất do Công ty NielsenIQ thực hiện được công bố ngày 28.7, ShopeeFood là nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến dẫn đầu về thị phần sử dụng thường xuyên (trong vòng 1 tháng), với tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt 51%. Bên cạnh đó, ShopeeFood cũng là nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến được sử dụng nhiều nhất trong vòng 1 tháng với tỷ lệ sử dụng 52%, xét trên tổng số 850 người được khảo sát từ ngày 15.4 đến ngày 28.4 tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng đặt đồ ăn trực tuyến thông qua các nền tảng trong 1 tháng trước thời điểm khảo sát.

ShopeeFood được người dùng ưu tiên lựa chọn khi đặt đồ ăn trực tuyến ẢNH: SF

Kết quả cho thấy, không chỉ dẫn đầu về các chỉ số phản ánh hành vi sử dụng của người dùng, ShopeeFood còn là nền tảng có mức độ nhận biết đầu tiên (Top of Mind) cao nhất trên thị trường, đạt 50%. Đồng thời, ShopeeFood là nền tảng được nhóm người dùng trẻ ưu tiên lựa chọn cho nhu cầu đặt đồ ăn hằng ngày. Trong đó, số đơn được đặt qua nền tảng ShopeeFood chiếm 54% ở nhóm người dùng 16 - 24 tuổi và 51% ở nhóm người dùng 25 - 34 tuổi, xét trong 7 ngày liên tục trước thời điểm khảo sát. Song song, đây cũng là nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến được người dùng ở cả hai nhóm tuổi cân nhắc sử dụng hoặc dự định tiếp tục sử dụng nhiều nhất. Những kết quả này cho thấy, sự gắn kết mạnh mẽ giữa ShopeeFood với nhóm người dùng trẻ và cũng thể hiện khả năng của nền tảng trong việc đáp ứng các nhu cầu hàng ngày đa dạng của nhóm người dùng trẻ.

Để đáp ứng những xu hướng mới cùng hành vi và sở thích không ngừng thay đổi của người dùng, ShopeeFood liên tục nâng cấp nền tảng với nhiều tính năng và sáng kiến đột phá, giúp việc trải nghiệm đặt món trực tuyến trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn. Nổi bật có thể kể đến Trùm Deal Lên Live với mô hình đặt món mới "mua trước, dùng sau" trên livestream; chương trình Ăn Ngon Rẻ mang đến những lựa chọn món ăn chất lượng, phong phú, đáp ứng nhu cầu ăn uống hằng ngày với mức giá hợp lý; hay tính năng Đặt Đơn Nhóm giúp việc đặt món cùng bạn bè, đồng nghiệp và người thân trở nên tối ưu, thuận tiện hơn. Mới đây, ShopeeFood cũng triển khai thêm hình thức Đặt trước - Lấy tại quán, cho phép người dùng chủ động lựa chọn thời gian đến nhận món trực tiếp tại các đối tác nhà hàng...

Tiếp nối vị thế vững chắc trong nhiều nhóm người dùng theo độ tuổi và khu vực, ShopeeFood tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua nhiều cải tiến trên nền tảng trong thời gian tới. Bà Nguyễn Hoài Anh, đại diện ShopeeFood Việt Nam, nhấn mạnh: Thị trường đặt đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam, cùng với mong muốn và hành vi của người dùng đang không ngừng thay đổi. Để đáp ứng xu hướng này, ShopeeFood cam kết tiếp tục đổi mới và sáng tạo mạnh mẽ thông qua việc đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao trải nghiệm trên nền tảng, đồng thời tăng cường kết nối các bên trong hệ sinh thái. Qua đó, chúng tôi hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng đối tác và người dùng, góp phần thúc đẩy sự phát triển dài hạn của thị trường đặt đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam.