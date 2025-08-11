Show âm nhạc bị ‘xoá sổ’ vì tình dục hóa trẻ em

Theo The Korea Times, Under 15 ban đầu được giới thiệu là một show tìm kiếm tài năng toàn cầu với tham vọng tạo ra một nhóm nhạc K-pop dưới 15 tuổi, quy tụ 59 thí sinh từ 70 quốc gia. Tuy nhiên, ngay từ khi những hình ảnh quảng bá đầu tiên được tung ra, chương trình đã vấp phải "cơn bão" chỉ trích.

Khán giả bày tỏ sự lo ngại sâu sắc khi thấy các thí sinh, trong đó có em chỉ mới 9 tuổi, phải trang điểm đậm, mặc trang phục thiếu vải và để lộ một phần cơ thể. Vấn đề này trở nên nhạy cảm sau nghi vấn hẹn hò của tài tử Kim Soo Hyun với nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron khi cô còn ở tuổi vị thành niên, khiến dư luận càng trở nên cảnh giác với việc "lợi dụng" trẻ em trong showbiz.

Ngoài ra, một chi tiết gây sốc khác là các thí sinh trong ảnh giới thiệu đều bị gắn một mã vạch, tương tự như mã sản phẩm. Dù ê kíp giải thích đây là ý tưởng từ thẻ học sinh để tạo không gian giống trường học, khán giả vẫn cho rằng hành động này là ‘tình dục hóa trẻ vị thành niên’, biến các em trở thành những "món hàng" được trưng bày.



Under 15 bị cáo buộc đã tình dục hóa trẻ em khi để các thí sinh nữ dưới 15 tuổi mặc trang phục không phù hợp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thái độ 'phản ứng ngược' của nhà sản xuất

Để xoa dịu dư luận, Công ty sản xuất Crea Studio đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 25.3. Tại đây, họ khẳng định chương trình đã vượt qua quá trình đánh giá sơ bộ của Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc. Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng bị phanh phui là sai sự thật, khiến sự phẫn nộ của công chúng càng tăng cao.

Trước tình hình này, đài KBS đã quyết định tạm dừng phát sóng để nhà sản xuất xem xét và tổ chức lại nội dung. Tuy nhiên, áp lực từ dư luận trong nước và quốc tế quá lớn. Sau nhiều cuộc thảo luận nội bộ, đài KBS chính thức thông báo hủy bỏ hoàn toàn chương trình.