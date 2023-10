Show ca nhạc truyền hình giảm nhiệt

Thí sinh Vietnam Idol xuống phong độ

Cuộc thi Vietnam Idol - Thần tượng âm nhạc 2023 trở lại sau 7 năm tạm ngừng, với format mới, các tập phát sóng từ hồi đầu tháng 7 gây được sự chú ý với khán giả, bởi đây là một chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng ca hát đã có thương hiệu và được yêu mến. Thế nhưng, sau 15 tập phát sóng, với các chủ đề cho top 10 thi thố trong các đêm liveshow trực tiếp vào các tuần qua như: Colourful - Khởi đầu mới, Nét dân gian, The Remix - Hòa âm ánh sáng, Những bài hát lựa chọn từ ban giám khảo…, chương trình bị đánh giá là kém thu hút, rầm rộ ban đầu nhưng lại khá im ắng, hụt hơi về sau, bởi thí sinh dần lộ điểm yếu, hát không rõ lời, lặp lại chính mình…

Các tiết mục của Ca sĩ mặt nạ mùa 2 chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ như mùa 1 Đ.V

Sau hành trình kéo dài hơn 3 tháng qua, Vietnam Idol 2023 đang bước đến tập chung kết và trao giải người đăng quang ngôi vị cao nhất, diễn ra lúc 21 giờ 15 ngày 21.10 tại phim trường ở TP.HCM và trực tiếp trên sóng VTV3, với top 5 thí sinh còn lại gồm: Hà An Huy, Xuân Định K.Y, Lâm Phúc, Hà Minh và Thanh Thảo.

Nếu mục tiêu những năm trước là tìm kiếm những nhân tố "từ số 0 đến người hùng" thì năm nay là "tìm kiếm thần tượng âm nhạc VN thế hệ mới" hướng đến sự hiện đại về tư duy âm nhạc, hòa vào dòng chảy âm nhạc thế giới. Có thể ở các vòng tuyển chọn, âm thanh của các giọng hát đã được chỉnh sửa lại trước khi phát sóng, nên khán giả còn thấy thú vị vì hát nghe rõ ràng, cảm xúc; nhưng khi bắt đầu các tập phát trực tiếp trong liveshow ngay trên sân khấu, thì các thí sinh hoàn toàn bị phơi bày nhược điểm hát yếu. Cuộc thi năm nay không công bố lịch trình các vòng thi và chương trình bị khán giả nhận xét là nóng vội để kết thúc sớm khi cho cả top 5 vào đêm chung kết xác định ngôi quán quân, không còn đêm chung kết xếp hạng top 2 như những mùa trước, hay các màn song ca cùng nghệ sĩ ngôi sao…

Hiện 3 cái tên được dự đoán đoạt giải cao nhất là: Hà An Huy (21 tuổi, Hà Nội), Hà Minh (19 tuổi, Hà Nội), Thanh Thảo (nghệ danh Muộii, 20 tuổi, TP.HCM). Tuy nhiên, tại liveshow hôm 7.10, thí sinh Thanh Thảo bị loại do số phiếu bình chọn của khán giả thấp; chỉ khi Mỹ Tâm dùng quyền cứu vì đánh giá có tiềm năng, cô mới được ở lại. Thanh Thảo từng nhận "cơn mưa" lời khen của các giám khảo tại các vòng đầu, nhưng ở 3 đêm thi gần nhất lại gây thất vọng, liên tiếp rơi vào nhóm nguy hiểm. Ngoài khả năng chơi nhiều nhạc cụ, từng để lại ấn tượng với Yêu xa (vòng loại), Có em chờ (vòng nhà hát), Nhé anh (top 15), Thanh Thảo ngày càng bộc lộ những hạn chế trong giọng hát, mất phong độ ở các đêm thi mới đây do chọn bài không phù hợp, "một màu" về phong cách trình diễn.

Bốn ứng viên còn lại là Hà An Huy, Xuân Định K.Y, Lâm Phúc, Hà Minh đều bị đánh giá là "còn quá an toàn", luôn bị ban giám khảo "kêu ca" do không chịu bung phá khi thể hiện ca khúc, chưa biết cách phát huy thế mạnh. Hầu hết các ca sĩ mới này vẫn còn những hạn chế như hát không rõ lời lẫn nhạc, chưa chuẩn cao độ và thiếu cảm xúc, nên khi họ trình diễn những bài rất quen thuộc như Lời tỏ tình dễ thương, Chim sáo ngày xưa… thì không có dấu ấn của sự bứt phá dù có cố tình làm mới. Nhiều khán giả nhận xét: Thí sinh đang gặp áp lực vì phải hát live, chưa có nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu do tuổi đời còn quá trẻ, cũng như thiếu thời gian tập luyện bài mới, nên hát rất gồng, dễ cho thấy hạn chế.

Chỉ còn 1 đêm thi cuối để kết thúc, nhưng Vietnam Idol 2023 đang cho thấy sự giảm sức hút rõ rệt trên nhiều nền tảng số, lượt xem nghe thấp hơn trước và mạng xã hội cũng không còn bàn tán nhiều.

Ca sĩ mặt nạ mùa 2 tuột dốc vì sự nhạt nhòa

Với thành công của mùa 1 khi giúp nhiều giọng ca hay chưa được nhiều khán giả ghi nhận đúng khả năng có cơ hội "bước ra ánh sáng" như O Sen - Ngọc Mai, Lady Mây - Myra Trần, Miêu Quý Tộc - Hà Nhi, Tí Nâu - Thùy Chi…, chương trình The Masked Singer Vietnam (Ca sĩ mặt nạ) mùa 2 ngay khi lên sóng vào đầu tháng 8 vừa qua đã tạo sức hút trên nhiều nền tảng số, vào top thịnh hành YouTube vài show đầu tiên. Thế nhưng, dù cả phía nhà sản xuất và ê kíp chương trình đã rất nỗ lực để cho ra một phiên bản hấp dẫn kịch tính hơn, đáp ứng sự yêu mến và mong chờ của khán giả, thì các tập phát sóng Ca sĩ mặt nạ 2023 tiếp theo vẫn khá mờ nhạt và chưa bùng nổ như mùa 1. Năm ngoái, độ viral của chương trình lan tỏa ở mức "khủng", đạt gần 1 tỉ lượt nghe và xem của khán giả trên các nền tảng số, 16 tập phát sóng hằng tuần đều có mặt trong top trending YouTube và tạo ra những tâm điểm bàn cãi tranh luận về chuyên môn âm nhạc, dự đoán danh tính nghệ sĩ phía sau bộ mascot (mặt nạ).

"Hiệu ứng mùa đầu tiên" - được khán giả nồng nhiệt quan tâm - là thứ mà nhiều gameshow ca nhạc trước đó như Vietnam Idol, The Voice hay Rap Việt... từng có được, nhưng để duy trì được hiệu ứng đó lại là điều không đơn giản. Hiện tại, dễ thấy sự lan tỏa của Ca sĩ mặt nạ mùa 2 đã giảm. Các tiết mục của những nhân vật giấu mặt đa số nhạt nhòa, không còn được chia sẻ ồ ạt trên mạng xã hội. Lượng người bàn luận về gameshow này trên các hội nhóm giải trí cũng thưa thớt và kém xôm tụ hơn.

Lý giải vì sao Ca sĩ mặt nạ không còn "hot", nhiều ý kiến cho rằng do ở mùa 2, chương trình có một số thay đổi khi có tới 20 nghệ sĩ tham dự, mặt nạ lộ diện quá sớm ngay vòng đầu tiên thay vì từ vòng 2. Tuy giấu mặt, đa phần giọng ca ẩn sau lớp mặt nạ đều được công chúng suy đoán dễ dàng như sự lộ diện của Ưng Hoàng Phúc, Phạm Đình Thái Ngân, Trương Thảo Nhi, Khởi My, Hoàng Dũng, Dương Hoàng Yến… Bên cạnh đó, việc lịch phát sóng chương trình nhiều lần bị hoãn, rồi kéo dài khi công bố ca sĩ lột mặt nạ sang một tập sau đó (từ tập 2 đến tập 6, ban tổ chức đưa phần lộ diện mascot qua ngày phát sóng khác), khiến khán giả cảm thấy thất vọng vì cảm xúc bị ngắt quãng. Nhiều khán giả bày tỏ "bực bội vì theo dõi tới cuối chương trình chỉ để biết nhân vật ẩn sau lớp mặt nạ là ai, mà chương trình lại câu kéo".

Ca sĩ mặt nạ còn ngày càng đánh đố khán giả khi tung gợi ý vô lý đến mức không ai đoán được. Ngoài ra, dàn cố vấn gồm Trấn Thành, Tóc Tiên, Bích Phương có nhiệm vụ dự đoán người ẩn phía sau lớp mặt nạ, nhưng chỉ vì muốn tăng sự kịch tính, họ liên tục đưa ra sự "ngáo ngơ" sau mỗi tiết mục trình diễn khiến một bộ phận người hâm mộ chương trình cảm thấy khó chịu và cho rằng dàn cố vấn đang cố tình "đóng kịch". Hiện tại, chương trình cũng chưa có nhiều tiết mục đột phá để tạo được cơn sốt như mùa 1, ngoài một số ít tiết mục nổi trội như Ngày mai người ta lấy chồng (Voi Bản Đôn), Đưa em tìm động hoa vàng (Cú Tây Bắc)…

So với mặt bằng chung, Ca sĩ mặt nạ vẫn là một gameshow đáng xem với nhiều tiết mục được dàn dựng kỹ lưỡng, giọng ca thực lực. Vì thế, khán giả đang mong mỏi chương trình nỗ lực gia tăng cơ hội "lội ngược dòng", sẽ có thêm các màn trình diễn bùng nổ và những bài hát mới hấp dẫn hơn. Bởi thực tế, show nhạc này từng là tín hiệu đáng mừng sau một thời gian dài các chương trình âm nhạc trên truyền hình trở nên thoái trào, bị công chúng quên lãng không còn đón đợi xem nữa.