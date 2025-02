Showbiz 10.2: Sam tiết lộ nguyên tắc hôn nhân, Lê Phương khoe con trai cao 1,8m

Lê Phương khoe con trai cao gần 1,8m

Trên trang cá nhân, Lê Phương gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc bên cạnh con trai Cà Pháo (tên gọi thân mật). Nữ diễn viên tiết lộ hiện tại cậu bé đang theo học tại một ngôi trường quốc tế ở TP.HCM. Ở tuổi 13, Cà Pháo gây ấn tượng bởi ngoại hình thư sinh cùng chiều cao nổi bật 1,8m.

Vẻ ngoài cao lớn của con trai Lê Phương Ảnh: FBNV

Kèm theo bức ảnh của con, Lê Phương chia sẻ: “Kết thúc kỳ nghỉ tết dài, mẹ đưa Cà Pháo đi học, chụp bức hình kỷ niệm mà thấy con cao lên từng tháng. Thanh niên này có lớp 7 thôi mà gần 1,8m luôn rồi”.

Sau sóng gió, Lê Phương tìm được hạnh phúc mới bên ca sĩ Trung Kiên. Cả hai đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Nữ diễn viên nói bản thân may mắn vì người bạn đời thấu hiểu cho tính chất nghề nghiệp đi sớm về khuya của mình. Cô kể: “Anh ấy cũng lâu lâu than không có vợ buồn quá, không có tâm trạng làm việc này kia nhưng anh ấy chỉ than vậy thôi chứ không tạo áp lực cho tôi".

Sam tiết lộ nguyên tắc hôn nhân với chồng ngoại quốc

Trong một chương trình, Sam gây chú ý khi bày tỏ quan điểm về chuyện tình cảm. Cụ thể, diễn viên Gia đình là số một cho rằng cần có những nguyên tắc riêng để giữ một mối quan hệ lâu bền khi yêu nhau. Bà mẹ hai con nói thêm kể cả trong hôn nhân, cô và chồng ngoại quốc cũng có những “thoả thuận” với nhau nhằm duy trì tổ ấm.

Sam lấy lại vóc dáng thon thả để trở lại với công việc sau khi sinh đôi Ảnh: FBNV

“Tôi với chồng có những nguyên tắc, chẳng hạn như có tranh cãi thế nào thì đến tối cũng phải về nhà, không được ở ngoài. Nếu hai đứa giận quá, thì một người phải đi nơi khác một chút xíu để bình tĩnh rồi mới quay trở lại. Đó là những nguyên tắc của tôi với chồng khi yêu”, diễn viên Đảo độc đắc bộc bạch.

Hiện tại Sam có tổ ấm viên mãn bên chồng ngoại quốc và hai con sinh đôi. Tuy nhiên, nữ diễn viên chọn giữ kín danh tính người bạn đời, nhằm bảo vệ sự riêng tư cho gia đình nhỏ của mình. Nói về cuộc sống hôn nhân, người đẹp 9X hạnh phúc vì có thêm người bạn đồng hành, chia sẻ cùng mình những buồn vui trong cuộc sống. Người bạn đời cũng hỗ trợ để Sam sắp xếp công việc, trở lại với nghệ thuật sau khi sinh con.

Vũ Cát Tường tiết lộ về người yêu

Trước lễ thành đôi, Vũ Cát Tường đăng tải dòng trạng thái dài, chia sẻ về bạn gái khiến khán giả quan tâm. Đây là lần hiếm hoi giọng ca Từng là bày tỏ cảm xúc với người yêu trên mạng xã hội vì “chúng ta đã quen với việc yêu nhau bình lặng trong suốt nửa thập kỷ”. Theo tiết lộ, lễ cưới của bộ đôi dự kiến được tổ chức ngày 12.2, với sự góp mặt của gia đình hai bên, bạn bè và một số người hâm mộ.

Vũ Cát Tường sẽ tổ chức lễ thành đôi vào ngày 12.2 Ảnh: FBNV

Đến hiện tại, Vũ Cát Tường và bạn gái trải qua 5 năm gắn bó. Ca sĩ 9X kể từ khi yêu, bản thân vui vẻ, thong dong hơn. “Với anh - một đứa trẻ không có gia đình đủ đầy từ bé, đây là một sự bù đắp lớn lao. 5 năm trôi qua, em vẫn một lòng yêu anh, chưa từng bị cuốn theo bất kỳ điều gì làm em đánh mất chính mình”, giọng ca Có người chia sẻ với người yêu.

Vũ Cát Tường ấn tượng với bạn gái bởi sự dịu dàng, sâu sắc, thấu đáo… Theo giọng ca 9X, những đức tính của người yêu xuất phát từ việc cô trải qua nhiều thăng trầm từ khi còn nhỏ, nên sớm nhận ra điều gì là quý giá để giữ gìn. “Một người hiểu chuyện đến thế, biết cho đi đến thế, em đã làm anh hoàn toàn bị thuyết phục”, Vũ Cát Tường chia sẻ.

Bảo Kun: Từng trở về nhà với 2 triệu đồng

Ngoài theo đuổi nhạc trẻ, Bảo Kun còn gây chú ý khi có thể hát bolero. Anh nói cha là người yêu thích bolero nên mong muốn con trai thử sức, sau khi kinh doanh phòng thu thất bại. Ban đầu nam ca sĩ phản ứng ngược song sau khi cân nhắc, Bảo Kun quyết định trải nghiệm. “Khi nghe con trai hát dòng nhạc mình yêu thích, cha tôi thấy ấm lòng, hạnh phúc”, anh kể.

Bảo Kun nhắc về giai đoạn khó khăn khi kinh doanh phòng thu thất bại Ảnh: BTC

Không dừng lại ở việc ca hát và sáng tác, Bảo Kun còn lấn sân sang lĩnh vực MC và diễn viên. Cơ duyên đưa nam ca sĩ đến với công việc dẫn dắt chương trình là khi anh kinh doanh phòng thu thất bại vì dịch Covid-19. Lúc ấy, nam ca sĩ trở về nhà cha mẹ với một chiếc balo, 2 triệu đồng và một chiếc xe máy.

Về nhà không lâu thì Bảo Kun nhận được lời mời tham gia cuộc thi MC rồi bén duyên với công việc này. Trong quá trình làm MC, Bảo Kun áp dụng những kỹ năng diễn xuất và được các nhà sản xuất chú ý. Nhìn lại chặng đường đã qua, Bảo Kun nhận ra rằng chính những thăng trầm trong cuộc sống giúp anh có thêm nhiều kinh nghiệm và mở ra góc nhìn sáng suốt. Từ đó, thế giới quan của nam ca sĩ cũng phong phú và rộng mở hơn.