Showbiz 16.2: Con gái Quyền Linh tậu xe tiền tỉ, Tăng Thanh Hà bên chồng doanh nhân

Con gái Quyền Linh khoe xế hộp tiền tỉ

Lọ Lem vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đến nhận xế hộp mới. Đồng hành cùng cô có nghệ sĩ Quyền Linh, doanh nhân Dạ Thảo và em gái Hạt Dẻ. Trong bài viết, ái nữ diễn viên Đồng tiền xương máu tự hào chia sẻ: “Nhà có thêm thành viên mới”.

Lọ Lem khoe sắc bên chiếc xế hộp tiền tỉ Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều khán giả ngưỡng mộ Lọ Lem khi sở hữu xế hộp tiền tỉ ở tuổi 19. Tuy nhiên, cũng có người thắc mắc về việc con gái Quyền Linh bỏ tiền túi tậu xe mới. Nói về vấn đề này, cô thoải mái cho biết: “Đây là sự cố gắng của Lọ Lem và cả nhà. Mỗi chặng đường em đi đều có sự đồng hành, đóng góp và ủng hộ từ gia đình. Em luôn trân trọng điều đó”.

Hiện tại, Lọ Lem đang theo học tại trường RMIT. Ở tuổi 19, con gái Quyền Linh gây chú ý bởi nhan sắc rạng rỡ, được nhiều người khuyên nên thử sức ở một cuộc thi nhan sắc. Diễn viên Hai Muối từng thừa nhận ái nữ còn “hot” hơn cả mình. Theo ghi nhận, những clip được cô đăng tải trên TikTok hút hơn hàng triệu lượt xem từ cư dân mạng.

Tăng Thanh Hà kỷ niệm 16 năm bên chồng doanh nhân

Thông qua trang cá nhân, Tăng Thanh Hà chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên doanh nhân Louis Nguyễn. Diễn viên Bỗng dưng muốn khóc tiết lộ đây là cột mốc kỷ niệm chặng đường 16 năm bên nhau của mình và người bạn đời. Khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn Ảnh: FBNV

Từ khi kết hôn, Tăng Thanh Hà chọn cuộc sống kín tiếng, ít khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí mà tập trung cho công việc kinh doanh cũng như vun vén tổ ấm nhỏ. Đến hiện tại, cô Trúc bán sách của Bỗng dưng muốn khóc đã là mẹ ba con. Cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc bình yên bên các bé, song cũng được nhiều người nhắn nhủ về việc trở lại đóng phim.

Tăng Thanh Hà cũng dành những lời có cánh khi nói về bạn đời. Trải qua 12 năm hôn nhân, cặp đôi vẫn duy trì thói quen trò chuyện ngày đêm khi ở bên nhau. Với diễn viên 8X, Louis Nguyễn vừa là chồng, vừa là người bạn chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Nữ diễn viên bộc bạch: “Anh ấy luôn đặt tôi và các con lên trước bản thân mình và anh ấy hạnh phúc nhất khi thấy chúng tôi hạnh phúc. Tôi rất biết ơn khi có anh ấy trong đời”.

Huyền Lizzie diện áo tắm khoe dáng nóng bỏng

Trên trang cá nhân, diễn viên Huyền Lizzie đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng của mình tại Nha Trang. Cô diện thiết kế áo tắm cắt xẻ táo bạo, tôn vóc dáng nóng bỏng. Đây là thành quả của sao phim Thương ngày nắng về sau quãng thời gian tích cực rèn luyện thể thao.

Vóc dáng nóng bỏng của diễn viên Huyền Lizzie ở tuổi 35 Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho Huyền Lizzie khi giữ được vóc dáng thon thả dù đã trải qua một lần sinh con. Bên cạnh đó, một bộ phận cư dân mạng trầm trồ trước nhan sắc trẻ trung của nữ diễn viên dù đã chạm ngưỡng 35.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, chuyện đời tư của Huyền Lizzie cũng được quan tâm. Trong một cuộc trò chuyện, khi nói về đổ vỡ hôn nhân, người đẹp cho rằng đó không phải vấn đề nặng nề. Cô khẳng định: “Tôi chưa từng hối hận vì lấy chồng, chỉ là chúng tôi hết duyên. Vì vậy, mối quan hệ của tôi và chồng cũ vẫn bình thường, thậm chí, chúng tôi còn nhắn tin hỏi han, động viên, cho lời khuyên và giúp đỡ lẫn nhau”.

Diện mạo mới của Trường Giang gây sốt

Chiều 16.2, Trường Giang đăng ảnh mới trên fanpage, gây chú ý với diện mạo trẻ trung sau khi giảm cân. Kèm theo đó, nam diễn viên cũng có những lời nhắn nhủ đến vợ là Nhã Phương. Anh viết: “Không phải là anh không đẹp, chỉ là do anh chưa bung thôi". “Mười Khó” còn hài hước cho rằng với vẻ ngoài này, Hieuthuhai cũng “phải gọi bằng điện thoại".

Diện mạo trẻ trung của Trường Giang sau khi giảm cân Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp lẫn khán giả bất ngờ trước diện mạo mới của Trường Giang ở hiện tại. Một số ý kiến cho rằng nhờ tích cực giảm cân, chồng Nhã Phương ngày càng trẻ trung đến mức "nhận không ra".

Trong một chương trình, Trường Giang kể có nhiều lý do khiến anh quyết định giảm cân. Trong đó một phần đến từ lời chê bai của một vị khán giả về ngoại hình. Bên cạnh đó, nam diễn viên nói ba anh vì lý do sức khỏe nên giảm 13kg. Do đó, Trường Giang đặt mục tiêu giảm đúng số cân này để có sự kết nối với đấng sinh thành.