Showbiz 3.4: Ngọc Trinh nói về hình ảnh táo bạo; Lý Nhã Kỳ xuất hiện đặc biệt

Động thái của Ngọc Trinh về hình ảnh táo bạo

Xuất hiện trong show diễn của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Ngọc Trinh gây chú ý khi diện chiếc váy đen với chi tiết xuyên thấu, giúp tôn lên đường cong gợi cảm. Hình ảnh của người đẹp quê Trà Vinh sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của nhiều người. Có ý kiến khen ngợi vóc dáng nóng bỏng cùng phong cách thời trang của sao phim Vu quy đại náo, song cũng có cư dân mạng cho rằng Ngọc Trinh nên tiết chế trong cách ăn mặc.

Ngọc Trinh khoe dáng nóng bỏng tại sự kiện của Lê Thanh Hòa Ảnh: Kiếng Cận Team

Ngay sau đó, trên kênh TikTok hơn 6,9 triệu lượt theo dõi, Ngọc Trinh chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xuất hiện trong sự kiện của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Kèm theo đó, chân dài sinh năm 1989 viết: “Chiếc đầm đen gây tranh cãi nhất đêm qua. Riêng tôi thấy đẹp - sexy đúng chất nữ hoàng nội y trở lại sau một năm”. Đồng thời, Ngọc Trinh gửi lời cảm ơn đến Lê Thanh Hòa vì tạo ra bộ trang phục “đúng cái thần thái tôi đang tìm lại với tôi" và khẳng định "đây là một chiếc đầm quá đáng nhớ”.

Thời gian qua, Ngọc Trinh tập trung vào công việc kinh doanh, livestream bán hàng. Cuối năm 2024, cô gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Chị dâu của đạo diễn Khương Ngọc. Tác phẩm này vượt mốc doanh thu trăm tỉ, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Lý Nhã Kỳ được ê kíp ‘bế’ vào sự kiện

Sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ tại show diễn của Lê Thanh Hòa gây chú ý bởi cách thức di chuyển độc đáo. Theo thông tin từ ê kíp, việc cô được bế vào sự kiện là do một số lý do khách quan. Địa điểm tổ chức show diễn nằm khá xa so với nơi Lý Nhã Kỳ xuất phát, cộng thêm bộ trang phục do Lê Thanh Hòa làm riêng cho nữ diễn viên mặc có thiết kế phức tạp, kết hợp cùng trang sức kim cương, gây trở ngại cho việc di chuyển nhanh chóng.

Lý Nhã Kỳ xuất hiện lộng lẫy, được ê kíp hỗ trợ vào khu vực diễn ra sự kiện Ảnh: NVCC

Với đôi giày cao gót, ê kíp lo lắng cho sự an toàn của Lý Nhã Kỳ khi phải di chuyển xuống cầu thang để kịp giờ thảm đỏ. Nhằm đảm bảo nữ diễn viên xuất hiện đúng giờ và không ảnh hưởng đến tiến độ chương trình, các cộng sự đã quyết định “bế” cô vào khu vực tổ chức sự kiện.

Được biết Lý Nhã Kỳ và Lê Thanh Hòa có mối quan hệ thân thiết hơn 10 năm. Nhà thiết kế đã thực hiện nhiều trang phục cho người đẹp tại các thảm đỏ quốc tế, đặc biệt là các mùa Cannes. Sự xuất hiện của nữ diễn viên trong các show diễn của Lê Thanh Hòa là cách cô thể hiện sự ủng hộ dành cho người em thân thiết.

Chí Trung đính chính thông tin về sức khỏe

Mới đây, thông tin NSƯT Chí Trung nhập viện mổ khối u được cộng đồng mạng quan tâm. Tuy nhiên chính điều này cũng khiến diễn viên Táo Quân đối diện với những tin đồn sai sự thật, phải lên tiếng đính chính.

NSƯT Chí Trung khẳng định bản thân vẫn khỏe mạnh, không như một số tin đồn trên mạng xã hội Ảnh: FBNV

NSƯT Chí Trung kể ông phát hiện 3 khối u ở nách, cổ và vai. Dù được xác định là lành tính nhưng ông vẫn quyết định phẫu thuật. Sau khi chia sẻ câu chuyện này, nam diễn viên gặp phải tình huống trớ trêu. Ông kể: “Rất nhiều trang linh tinh viết, hàng triệu khán giả đang cầu nguyện cho nghệ sĩ Chí Trung, mong rằng cô Đẩu thứ 2 không xuất hiện. Sao lại lo thế? Không cần như thế các bạn à”.

Chí Trung cho rằng việc khám và điều trị bệnh là chuyện đương nhiên trong cuộc sống. Ông nhắn nhủ với những người đưa thông tin không đúng về mình: “Các bạn đừng nên thêu dệt những chuyện linh tinh trong giới nghệ sĩ chúng tôi. Không có các bạn chúng tôi cũng khổ lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi. Đừng dựng câu chuyện để tạo drama vớ vẩn. Tôi không phải mẫu người như vậy".