'Shrek:The Musical' hớp hồn khán giả, bùng nổ sân khấu phương Nam ngay đêm diễn đầu tiên

Tối 12.7 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), đêm diễn đầu tiên vở nhạc kịch Shrek: The Musical do The YOUniverse tổ chức đã chính thức ra mắt người xem phương Nam. Ngay từ sớm, khán giả đã "đổ bộ" về nhà hát khiến khán phòng kín hầu như kín chỗ ngồi, cùng chờ đợi một đêm thưởng thức nghệ thuật hoành tráng và hấp dẫn.

Vở nhạc kịch Shrek: The Musical đã bùng nổ ngay đêm diễn đầu tiên

Vở nhạc kịch được thực hiện bởi đội ngũ sáng tạo, chuyên gia đầy kinh nghiệm: cố vấn nghệ thuật - NSƯT Đặng Châu Anh, đạo diễn - Mr. Jesse Donaldson Jarret, giám đốc nghệ thuật - Nicholas Gentile, stage manager - Minh Anh Lê

Nhạc kịch Broadway yêu cầu diễn viên ngoài diễn xuất thật chân thật, cảm xúc còn cần có vũ đạo tốt, giọng hát ổn định; cũng như biết cách kết hợp nhuần nhuyễn cả ba yếu tố để tỏa sáng NVCC

Đạo diễn của vở nhạc kịch Jesse Donaldson Jarrett tiết lộ: "Một vở nhạc kịch Broadway khác biệt so với một vở kịch thông thường chính là âm nhạc và vũ đạo và cách chúng tạo ra sự thăng hoa trong cảm xúc. Nhạc kịch Broadway yêu cầu diễn viên ngoài diễn xuất thật chân thật, cảm xúc; còn cần có vũ đạo tốt, giọng hát ổn định; cũng như biết cách kết hợp nhuần nhuyễn cả ba yếu tố để tỏa sáng trên sân khấu. Ca hát, nhảy múa, diễn xuất, đó là cách các diễn viên truyền tải cảm xúc và cốt truyện vở nhạc kịch đến với khán giả".

Do yêu cầu khắt khe của vở nhạc kịch nên ngay từ khâu casting, việc chọn ra những diễn viên phù hợp với vai diễn đã được ekip chăm chút và dành sự đầu tư lớn. Trong những buổi tập luyện, diễn viên luôn được luyện tập sát sao về vũ đạo, giọng hát, kỹ năng diễn xuất, đảm bảo các bạn trẻ có phần thể hiện tỏa sáng trên sân khấu và đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. . Không chỉ chăm chút về nội kịch bản, tuyển chọn diễn viên thì trong lần trở lại này, vở nhạc kịch sẽ có quy mô lớn và hoành tráng hơn, cùng nhiều sự đầu tư về cảnh trí, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang phục... nhằm khoác lên một tấm áo mới cho Shrek.

Đặc biệt, đội ngũ phục trang của Shrek đã áp dụng thời trang bền vững bằng cách sử dụng chất liệu tái chế như vải jeans, áp dụng kỹ thuật xử lý chất liệu và đính kết thủ công, và lựa chọn các nguồn cung ứng bền vững. Những biện pháp này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo ra các trang phục độc đáo và đẹp mắt cho vở nhạc kịch.

Khán đã đến xem đêm diễn đầu tiên kín khán phòng Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM)

Câu chuyện cuốn hút và hấp dẫn từ đầu đến cuối

Cảnh trí hoành tráng, trang phục đẹp mắt

Khán giả "nhí" Hải Phong say mê xem các diễn viên Shrek: The Musical "hoạt náo" trên sân khấu Nhà hát Hòa Bình tối 12.7

Điểm độc đáo của vở năm nay thể hiện ở ánh sáng là sự kết hợp phong cách của phương Đông và phương Tây. Ánh sáng sẽ thể hiện tuyến tính của thời gian, sự giãn nở của cảm xúc. Ngay cả ánh sáng của vở nhạc kịch cũng góp phần thể hiện câu chuyện mà diễn viên đang kể ở mỗi phân đoạn trên sân khấu.

Một đêm diễn tuyệt vời và tràn ngập cảm xúc

Dành đêm cuối tuần đưa hai cháu đi xem vở nhạc kịch, anh Trương Văn Quí (Q.Bình Tân, TP.HCM) vô cùng bất ngờ khi xem một chương trình nghệ thuật hay và giàu cảm xúc đến như vậy: "Các cháu tôi như bị cuốn hút trong những câu chuyện của Shrek cùng với chú lừa, nàng công chúa cũng những lâu đài nơi đầm lầy hoang dã. Các diễn viên đã có đêm diễn xuất quá tuyệt vời".

Còn chị Bùi Thị Na (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) sự ngưỡng mộ sự lao động nghệ thuật của các diễn viên cùng tập thể ê kíp đã tập luyện ròng rã cho một vở nhạc kịch tâm huyết và công phu. "Tôi nghĩ mọi người đều hài lòng khi xem đêm công diễn đầu tiên này", chị Bùi Thị Na chia sẻ.

Được biết, TP.HCM là điểm đến đầu tiên của tour diễn Shrek: The Musical lần này, sau đó là Hà Nội. Thông điệp chủ đạo mà Shrek muốn mang lại chính là sự bình đẳng: Bình đẳng giới, bình đẳng giai cấp, bình đẳng ngoại hình, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân và ai cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc. Một không gian ấm áp kết nối gia đình, nơi bố mẹ và các con cùng hòa mình vào những câu chuyện nhân văn, ý nghĩa; cha mẹ có cơ hội cùng các con thưởng thức và chiêm nghiệm những bài học sâu sắc về tình yêu thương, sự bình đẳng trong cuộc sống.

Khán giả bị cuốn hút trong những câu chuyện của Shrek cùng với chú lừa, nàng công chúa

Một không gian ấm áp kết nối gia đình, nơi bố mẹ và các con cùng hòa mình vào những câu chuyện nhân văn, ý nghĩa và cùng các con chiêm nghiệm những bài học sâu sắc về tình yêu thương, sự bình đẳng trong cuộc sống

Khán giả chụp hình kỷ niệm với Shrek: The Musical NVCC

Theo đại diện The YOUniverse - đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền nhạc kịch Broadway và tổ chức sản xuất các vở nhạc kịch lớn tại Việt Nam như vở Alice in Wonderland, Shrek: The Musical thông tin thêm: "Mùa hè năm 2025 tới, chúng tôi sẽ đưa Shrek tới với nhiều thành phố khác như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang để nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình Việt Nam có cơ hội được xem vở diễn này. Vở diễn đặc biệt không chỉ ở nội dung nhân văn sâu sắc, được xây dựng theo những "tiêu chuẩn vàng" của nhạc kịch Broadway. Qua đó, khán giả sẽ nhìn thấy tài năng của các bạn trẻ Việt Nam, thấy được sự tự tin của họ trên những sân khấu lớn. Từ việc đưa những vở nhạc kịch như thế này về với khán giả trong nước, The YOUniverse thực sự mong muốn một ngày không xa có thể đem các diễn viên Việt Nam, những vở nhạc kịch của Việt Nam ra thế giới".