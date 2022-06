Sĩ tử tự tin, phụ huynh nghỉ làm để đồng hành cùng con thi vào lớp 10

Sáng 10.6, khoảng 15.000 thí sinh trên toàn TP.Đà Nẵng bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023, với môn thi ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút).

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại điểm thi Trường THPT Thái Phiên (Q.Thanh Khê), nhiều thí sinh được phụ huynh đưa đến điểm thi từ rất sớm. Tranh thủ trước giờ vào phòng thi, nhiều sĩ tử miệt mài ôn tập còn bên ngoài các phụ huynh theo dõi sát sao.

Em Trịnh Hà Anh (thí sinh tại hội đồng thi Trường THPT Thái Phiên) cho biết để chuẩn bị thật tốt cho môn thi đầu tiên ngữ văn, em đến thật sớm để ổn định tinh thần và đọc lại bài trước khi vào phòng thi.

“Chúng em tranh thủ những phút cuối cùng để ôn thi và trao đổi với các bạn, bên cạnh đó động viên nhau tự tin làm bài thi. Em hy vọng đề thi năm nay sát với phần ôn tập và gần gũi, thực tế để chúng em có thể đạt điểm cao. Hiện tại, chúng em rất tự tin, chờ đến giờ vào phòng thi và làm bài tốt…", Hà Anh nói.

Chị Lê Thị Mai (phụ huynh đưa con đến điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh, Q.Hải Châu) cho biết, trước khi con trai bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng, chị xin lãnh đạo công ty nghỉ làm để đồng hành.

"Đây là kỳ thi quan trọng của con nên gia đình khá lo lắng. Trước ngày thi, con đã thức rất khuya để ôn bài. Sáng nay cả nhà dậy từ sớm để chuẩn bị dụng cụ, bài vở sẵn sàng để con đi thi. Con đi thi mà cả nhà "nín thở" chờ kết quả", chị Mai nói.





Để kỳ thi diễn ra bảo đảm an toàn, Sở GD-ĐT đã có công văn đề nghị Sở Y tế, Công an thành phố hỗ trợ nhân viên y tế, công an phục vụ tại các điểm thi.

Sở GD-ĐT cũng huy động gần 2.500 cán bộ, giáo viên tham gia ban/tổ của hội đồng thi. Trong đó, 1.448 cán bộ coi thi được điều động từ các đơn vị trực thuộc sở, các trường THCS, THPT.

Tại mỗi điểm thi, ngoài bố trí bình sát khuẩn, khẩu trang, Sở GD-ĐT yêu cầu bố trí 2 phòng thi dự phòng dành cho thí sinh bị mắc Covid-19.

Có mặt tại Hội đồng thi Trường THPT Thái Phiên (Q.Thanh Khê), ông Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, chia sẻ: "Chúng tôi chọn, cử đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức thi, có tinh thần trách nhiệm cao và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của quy chế thi tham gia tổ chức thi; đồng thời tăng cường tập huấn nghiệp vụ thi, công tác kiểm tra, giám sát các quy trình tổ chức thi…”.