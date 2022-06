Tuyển sinh lớp 10 tại Đà Nẵng: Bố trí phòng thi riêng cho thí sinh mắc Covid-19

Ngày 8.6, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (vào ngày 10.6 và 11.6) đã cơ bản hoàn tất.

Theo đó, để đảm bảo công tác an toàn cho kỳ thi, Sở GD-ĐT đã có công văn đề nghị Sở Y tế, Công an TP.Đà Nẵng hỗ trợ nhân viên y tế, lực lượng công an phục vụ tại các điểm thi.

Đồng thời, Sở GD-ĐT phối hợp với Công an để xây dựng phương án bảo đảm an toàn công tác vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi…; phối hợp Sở Y tế có phương án chăm sóc sức khỏe kịp thời cho các thí sinh tham gia kỳ thi, tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm... tại các điểm thi. Cuộc thi diễn ra trong thời điểm Đà Nẵng nắng nóng cao độ nên công tác y tế được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Dự kiến khoảng 180 cán bộ lực lượng công an tham gia bảo đảm an toàn cho kỳ thi, khoảng 400 nhân viên phục vụ (trật tự viên, tạp vụ, y tế, bảo vệ) tại các điểm thi.

Sở GD-ĐT cũng đã huy động gần 2.500 cán bộ, giáo viên tham gia ban/tổ của hội đồng thi; trong đó, cán bộ coi thi là 1.448 người được điều động từ các đơn vị trực thuộc sở, các trường THCS, THPT.





Để phòng, chống dịch Covid-19, mỗi điểm thi đều được bố trí bình sát khuẩn, khẩu trang và cả 2 phòng thi dự phòng. Nếu thí sinh mắc Covid-19 thì sẽ được bố trí thi tại 2 phòng này và thực hiện đúng yêu cầu về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế.

Trong trường hợp thí sinh có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 tại phòng thi thì sẽ được test nhanh, nếu kết quả dương tính, được đưa sang phòng thi dự phòng.

Ngoài ra, các ban ra đề và in sao đề, vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi, coi thi, làm phách, chấm thi được chuẩn bị và thực hiện bảo đảm quy định tổ chức kỳ thi và phòng, chống dịch.

Ông Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng, cho biết Sở đã yêu cầu tất cả các trường đặt điểm thi báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi và cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế, kịp thời nhắc nhở để kỳ thi diễn ra an toàn, bảo đảm chất lượng. “Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị mọi mặt cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 diễn ra đúng tiến độ”, ông Linh nói.

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 tại Đà Nẵng Ngày 10.6: Buổi sáng, thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút (từ 8 - 10 giờ); buổi chiều thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 90 phút (từ 14 giờ 30 - 16 giờ). Ngày 11.6, thí sinh thi môn toán, thời gian làm bài 120 phút (từ 8 - 10 giờ). Sáng 12.6, các thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP.Đà Nẵng) thi môn chuyên, thời gian làm bài 150 phút (từ 8 - 10 giờ 30).