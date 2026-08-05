Siberian Wellness giới thiệu thương hiệu Keforma, đồng hành cùng mọi hành trình sống khỏe mỗi ngày

Đây cũng là bước đi nhằm đưa những giải pháp dinh dưỡng chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, để việc chăm sóc sức khỏe và duy trì lối sống lành mạnh trở nên thuận tiện hơn mỗi ngày.

Keforma - Chất lượng được khẳng định qua sự tin chọn của giới thể thao quốc tế

Ra đời từ năm 2001 tại châu Âu, Keforma được phát triển dành cho những người hướng đến một cuộc sống năng động, bền bỉ và chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe.

Uy tín của Keforma được chứng minh qua sự tin tưởng của các vận động viên chuyên nghiệp và những tổ chức thể thao quốc tế. Hiện nay, thương hiệu đồng hành cùng nhiều vận động viên thi đấu thành tích cao, đồng thời được lựa chọn làm đối tác dinh dưỡng chính thức của Liên đoàn Bóng chuyền Ý và Liên đoàn Bóng bầu dục Ý.

Nhiều thông tin bổ ích về protein đã được chia sẻ tại sự kiện ra mắt thương hiệu Keforma

Các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Aquaviva, một thành viên trong hệ sinh thái sản xuất của Siberian Wellness. Nhà máy áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000 và tiêu chuẩn GMP về thực hành sản xuất tốt. Đồng thời, Aquaviva cũng đã thực hiện đăng ký cơ sở với Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA).

Đưa protein chất lượng đến gần hơn với cuộc sống hằng ngày, nâng tầm trải nghiệm cho người tiêu dùng

Trước đây, protein thường được xem là dưỡng chất chủ yếu dành cho vận động viên, người tập gym hoặc những người muốn phát triển cơ bắp. Tuy nhiên, ngày nay, protein được nhìn nhận đầy đủ hơn với vai trò là một trong những dưỡng chất thiết yếu đối với cơ thể. Theo các chuyên gia dịnh dưỡng: "Protein là chất dinh dưỡng thiết yếu đối với cơ thể. Protein không chỉ tham gia xây dựng, duy trì và tái tạo các mô, đặc biệt là khối cơ, đồng thời cung cấp năng lượng khi cần thiết; mà protein còn tham gia cấu tạo nên các kháng thể, nhiều enzyme và một số hormon, qua đó góp phần điều hòa nhiều chức năng quan trọng của cơ thể. Ngoài ra, protein còn có vai trò vận chuyển các chất (như hemoglobin, albumin, transferrin), duy trì cân bằng dịch và áp lực keo huyết tương, đồng thời góp phần điều hòa cân bằng acid-base. Vì vậy, việc cung cấp đầy đủ protein thông qua chế độ dinh dưỡng hằng ngày là cần thiết để cơ thể duy trì và hoạt động bình thường".

Với định hướng đưa protein chất lượng trở thành một phần của chế độ dinh dưỡng hằng ngày, thương hiệu Keforma phát triển công thức đa dạng, hương vị dễ thưởng thức và cách sử dụng thuận tiện, phù hợp nhu cầu sử dụng của nhiều nhóm đối tượng khác nhau: người thường xuyên tập luyện đến người bận rộn, người ăn chay, người quản lý cân nặng hoặc đơn giản là những người muốn chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn.

Việc giới thiệu thương hiệu Keforma tại Việt Nam tiếp tục thể hiện hướng đi của Siberian Wellness trong lĩnh vực dinh dưỡng: Đưa những tiêu chuẩn chất lượng cao trở thành các giải pháp thiết thực, dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.