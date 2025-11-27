Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Siemens Caring Hands quyên góp 30.000 euro hỗ trợ các vùng lũ lụt và sạt lở đất

Mai Vọng
Mai Vọng
27/11/2025 15:40 GMT+7

Khoản viện trợ nhân đạo này hướng đến việc giúp đỡ các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn kéo dài gây lũ lụt và sạt lở đất khi 2 cơn bão liên tiếp - bão Bualoi và bão Matmo - đổ bộ vào Việt Nam cuối tháng 9 và đầu tháng 10 vừa qua.

Tổng số tiền quyên góp 30.000 euro (khoảng 900 triệu đồng) bao gồm sự đóng góp đáng kể từ Siemens AG và Siemens Healthineers.

Siemens Caring Hands quyên góp 30.000 euro hỗ trợ các vùng lũ lụt và sạt lở đất - Ảnh 1.

Tổ chức từ thiện Siemens Caring Hands đã trao tặng 30.000 euro cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ khẩn cấp sau đợt lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại nhiều khu vực trên cả nước

ẢNH: SIEMENS

Nỗ lực chung này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Siemens đối với trách nhiệm xã hội toàn cầu, cũng như sự tận tâm đồng hành và hỗ trợ các cộng đồng trong thời điểm khó khăn. Lễ trao tặng diễn ra ngày 26.11 tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ở Hà Nội. 

Khoản đóng góp sẽ giúp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai các hoạt động cứu trợ thiết yếu, giúp các gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng khôi phục cuộc sống bình thường và tiếp cận nguồn lực cơ bản. Các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ ngay bao gồm nước sạch, vệ sinh môi trường, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và điều kiện sinh hoạt tử tế cho người dân bị ảnh hưởng.

Khoản hỗ trợ lần này tiếp tục thể hiện cam kết lâu dài và bền vững của Siemens Caring Hands đối với Việt Nam. Trước đó, vào năm 2021, tổ chức đã trao tặng các thiết bị y tế quan trọng, bao gồm hệ thống X-quang di động MOBILETT Elara Max cho bệnh viện điều Covid-19 thuộc Đại học Y Hà Nội và hệ thống gây mê cho Bệnh viện Trung ương Huế. Những đóng góp này đã hỗ trợ đáng kể trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế trên toàn quốc.

Tiến sĩ Phạm Thái Lai, Tổng giám đốc Siemens ASEAN và Việt Nam chia sẻ: “Chứng kiến những khó khăn to lớn mà người dân Việt Nam phải đối mặt do thiên tai gây ra khiến tất cả chúng tôi tại Siemens cảm thấy vô cùng xúc động. Khoản quyên góp này, thông qua Siemens Caring Hands và được hỗ trợ bởi Siemens AG và Siemens Healthineers, là minh chứng cho cam kết lâu dài của chúng tôi đối với an sinh của người dân Việt Nam. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc triển khai nguồn hỗ trợ này một cách hiệu quả, giúp các gia đình không chỉ phục hồi mà còn tái thiết cuộc sống và cộng đồng".

Xem thêm bình luận