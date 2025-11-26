Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Hàng trăm tấn lương thực được Masan trao tận tay bà con vùng lũ

Hà Khanh
Hà Khanh
26/11/2025 19:27 GMT+7

Tổng cộng hơn 124 tấn hàng thực phẩm thiết yếu đã kịp thời được tới tận tay bà con vùng mưa lũ miền Trung - nơi người dân vẫn luôn gồng mình vượt qua những cơn lũ dữ mỗi mùa mưa về.

Những ngày qua, mưa lớn liên tiếp đã gây lũ quét, sạt lở và ngập sâu trên diện rộng, khiến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa… bị đảo lộn. Nhiều khu vực bị cô lập, thiếu lương thực và nước sạch.

Hàng trăm tấn lương thực được Masan trao tận tay bà con vùng lũ- Ảnh 1.

117 tấn hàng thực phẩm thiết yếu như nước uống, xúc xích, mì, cháo, phở, sữa... đến tận tay bà con vùng lũ

Thấu hiểu những khó khăn ấy, Masan Group và các công ty thành viên đã nhanh chóng khởi động hành trình sẻ chia yêu thương, vận chuyển hơn 117 tấn hàng thực phẩm thiết yếu như nước uống, xúc xích, mì, cháo, phở, sữa... đến tận tay bà con vùng lũ. Chương trình được thực hiện cùng các Hội đầu bếp khu vực miền Trung và phối hợp cùng Bộ Công an.

Ngoài ra, trong tuần vừa qua, Masan Consumer là đơn vị đồng hành tổ chức Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2025 cũng cùng với Ban tổ chức dành toàn bộ doanh thu tại sự kiện để gửi tới các địa phương gánh chịu thiên tai.

Trước đó, khi hoàn lưu bão số 11 gây ngập tại Thái Nguyên, Masan Consumer cùng Masan High-Tech Materials (thành viên Tập đoàn Masan) đã kịp thời gửi 7 tấn hàng thực phẩm tiếp sức cho các gia đình đang đối diện khó khăn.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng hành và chia sẻ khó khăn với cộng đồng xã hội luôn được công ty coi là trách nhiệm của doanh nghiệp. Vì vậy, đại diện Masan Group cho biết, hành trình trao gửi yêu thương cùng các chuyến hàng thiết thực tới miền Trung vẫn đang được tiếp tục thực hiện để hỗ trợ bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, mất mát, ổn định cuộc sống.

Dự kiến trong tuần tới, Masan sẽ tiếp tục chuyển hàng chục tấn hàng hóa thực phẩm thiết yếu, tiếp tục hỗ trợ đồng bào các địa phương bị bão lụt. 

