Siết an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân

H ẬU KIỂM PHẢI THỰC CHẤT

Tại dự thảo, Chính phủ đề xuất nhiều chính sách nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP). Điển hình như bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp khi kinh doanh theo phương thức thương mại điện tử, điều kiện đảm bảo ATTP của các cơ sở giao đồ ăn trực tuyến; thực phẩm sau thu hái, đánh bắt, khai thác, giết mổ phải đáp ứng mức giới hạn dư lượng thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và các tác nhân gây ô nhiễm trong thực phẩm; phải đáp ứng điều kiện đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc công bố tiêu chuẩn sản phẩm trước khi sản xuất, nhập khẩu…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho hay sau 15 năm triển khai luật ATTP, vấn đề cốt lõi không còn là bổ sung điều kiện, giấy phép hay thủ tục, mà phải đổi mới mô hình quản trị từ phân tán sang rõ đầu mối, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý bằng hồ sơ sang dữ liệu, truy xuất và xác định trách nhiệm theo chuỗi. Trong đó, hậu kiểm phải thực chất, không có nghĩa mang hồ sơ đã công bố ra để soi lại, hình thành thủ tục tiền kiểm ngầm; mà phải căn cứ vào xuất xứ, nguồn gốc, lịch sử tuân thủ của sản phẩm trên thị trường…

Chủ tịch QH cũng lưu ý dự thảo cần làm rõ ranh giới trách nhiệm giữa các bộ, ngành, giữa T.Ư với địa phương; phải trả lời được các câu hỏi ngay tại luật: ai chủ trì, ai phối hợp, phối hợp với bộ nào, chính - phụ ra sao, khi sự cố xảy ra thì ai chịu trách nhiệm.

Đồng thời, xác định rõ nhóm nào nhà nước tiền kiểm, nhóm nào hậu kiểm, doanh nghiệp chịu trách nhiệm; kết quả phân tích nguy cơ phải là căn cứ gốc để thiết kế thủ tục. Tiêu chí phân loại nguy cơ cũng cần quy định ngay tại luật, giao Chính phủ ban hành kèm theo danh mục để tránh tùy tiện. Chẳng hạn sữa bột cho trẻ em, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm cho người tiểu đường… cần quy định thuộc nhóm nguy cơ cao nhất; gạo đóng túi hoặc thực phẩm thông thường thì thuộc nhóm hậu kiểm.

"Không lấy ATTP để làm lý do khôi phục cơ chế xin - cho, nhưng cũng không lấy cải cách thủ tục để làm lý do hạ chuẩn ATTP", Chủ tịch QH nhấn mạnh và yêu cầu mọi chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân phải được xây dựng dựa trên bằng chứng khoa học.

T RÁNH TIẾP XÚC CỬ TRI HÌNH THỨC

Sáng cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến về dự án luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi). Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan điểm dân chủ phải đi cùng với pháp quyền, kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, nghiêm minh. Theo Chủ tịch QH, người dân không chỉ được biết, được bàn, được cho ý kiến, mà quan trọng hơn là ý kiến đó được tiếp nhận thế nào, ai trả lời, bao giờ trả lời và kết quả ra sao. Mỗi ý kiến phải được tiếp nhận, xử lý kịp thời. Kết quả xử lý như thế nào là rất quan trọng, chứ không chỉ căn cứ vào việc chuyển đơn, chuyển thư để đánh giá.

Công tác tiếp xúc cử tri với nhân dân phải thực chất; không phải cứ tiếp xúc nhiều cuộc là tốt, mà có khi chỉ cần một cuộc nhưng nhiều nơi biết, nhờ hệ thống trực tuyến. Phải tránh tiếp xúc cử tri một cách hình thức, chủ đề tiếp xúc phải liên tục thay đổi để lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp và các thành phần trong xã hội. Cạnh đó, phải quy định rõ đầu mối tiếp nhận, các trường hợp bắt buộc phải phản hồi, thời hạn phản hồi; ý kiến không thuộc thẩm quyền thì phải chuyển đúng nơi và thông báo cho người dân biết, "không để người dân góp ý xong mà không biết ý kiến của mình đi đâu".

Chủ tịch QH cũng đồng tình với quy định họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, lấy ý kiến trên nền tảng số, song yêu cầu cần quy định đảm bảo người cao tuổi, người dân ở vùng khó khăn, người chưa có điều kiện hoặc chưa có kỹ năng số… vẫn có đầy đủ điều kiện tham gia.