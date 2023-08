Siết chất lượng trái cây xuất khẩu sang Trung Quốc

Tại hội nghị giao ban xúc tiến thương mại do Bộ Công thương tổ chức cuối tháng 7, đại diện Thương vụ VN tại Bắc Kinh nhấn mạnh trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục có những động thái siết chặt quản lý, kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm, các DN VN phải chú trọng nâng cao chất lượng hàng hóa; thực hiện nghiêm các biện pháp về kiểm dịch an toàn thực phẩm. Trong đó, Thương vụ VN tại Bắc Kinh khuyến cáo Bộ NN-PTNT, các địa phương, DN xuất khẩu trái cây và nông sản nói chung cần giám sát chặt chẽ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói, đặc biệt là kiểm soát vi sinh vật gây hại trên sản phẩm khi thời gian qua, hải quan Trung Quốc vẫn tiếp tục phát hiện, cảnh báo các sinh vật gây hại trên các lô hàng trái cây xuất từ VN.

Nhấn mạnh Trung Quốc là thị trường nhập khẩu rất lớn nhiều mặt hàng trái cây VN có thế mạnh và hiện đang vào vụ thu hoạch nhiều loại quả như: nhãn, xoài, sầu riêng... Thương vụ VN tại Bắc Kinh khuyến nghị các DN, Hiệp hội Rau quả VN phối hợp các địa phương đang sản xuất nhiều loại trái cây nghiên cứu tổ chức tuần lễ trái cây VN tại Trung Quốc, đặc biệt tập trung ở những khu vực còn nhiều dư địa xuất khẩu, nhu cầu tiêu thụ của người dân Trung Quốc luôn ở mức cao như: Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Thượng Hải...