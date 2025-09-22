Ngày 21.9, 1 tuần sau bài viết Xe khách vi phạm tràn lan ở cửa ngõ phía đông TP.HCM (thành phố Thủ Đức cũ) của Báo Thanh Niên, chỉ tính riêng địa bàn Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hơn 100 trường hợp xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Siết chặt xe khách ‘lộng hành’ ở khu cửa ngõ: Hơn 100 xe bị phạt trong 1 tuần

Trưa 21.9, qua công tác nắm địa bàn, tổ CSGT Rạch Chiếc phát hiện xe khách tuyến cố định (Bến xe miền Đông mới - Bến xe Nha Trang) Cúc Tùng chạy trên đường Đỗ Mười, hướng về cầu vượt Trạm 2 có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Qua đó, tổ công tác xác định xe khách này chạy sai hành trình, xử phạt hơn 11 triệu đồng và tước phù hiệu 2 tháng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe (xe này sẽ không được hoạt động trong 2 tháng tới).

CSGT phát hiện xe khách Cúc Tùng và xe Năm A vi phạm trật tự an toàn giao thông ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Làm việc với tổ công tác, lúc đầu tài xế viện lý do xe hư, đưa xe đi sửa chữa. Song CSGT có cơ sở xác định phương tiện này cố tình chạy sai hành trình, vi phạm nghiêm trọng luật giao thông. Tài xế sau đó chấp nhận hành vi vi phạm.

Cùng thời điểm, tổ công tác phát hiện xe khách (phù hiệu hợp đồng) của nhà xe Năm A dừng đỗ nơi có biển cấm trên đường Đỗ Mười. Với lỗi này, tài xế bị phạt 700.000 đồng.