Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Siết chặt xe khách 'lộng hành' ở khu cửa ngõ: Hơn 100 xe bị phạt trong 1 tuần
Video Thời sự

Siết chặt xe khách 'lộng hành' ở khu cửa ngõ: Hơn 100 xe bị phạt trong 1 tuần

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
22/09/2025 14:13 GMT+7

Hơn 100 xe khách bị Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) xử phạt vi phạm hành chính sau 1 tuần Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng xe khách vi phạm tràn lan.

Ngày 21.9, 1 tuần sau bài viết Xe khách vi phạm tràn lan ở cửa ngõ phía đông TP.HCM (thành phố Thủ Đức cũ) của Báo Thanh Niên, chỉ tính riêng địa bàn Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hơn 100 trường hợp xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Siết chặt xe khách ‘lộng hành’ ở khu cửa ngõ: Hơn 100 xe bị phạt trong 1 tuần

Trưa 21.9, qua công tác nắm địa bàn, tổ CSGT Rạch Chiếc phát hiện xe khách tuyến cố định (Bến xe miền Đông mới - Bến xe Nha Trang) Cúc Tùng chạy trên đường Đỗ Mười, hướng về cầu vượt Trạm 2 có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Qua đó, tổ công tác xác định xe khách này chạy sai hành trình, xử phạt hơn 11 triệu đồng và tước phù hiệu 2 tháng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe (xe này sẽ không được hoạt động trong 2 tháng tới).

- Ảnh 1.

CSGT phát hiện xe khách Cúc Tùng và xe Năm A vi phạm trật tự an toàn giao thông

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Làm việc với tổ công tác, lúc đầu tài xế viện lý do xe hư, đưa xe đi sửa chữa. Song CSGT có cơ sở xác định phương tiện này cố tình chạy sai hành trình, vi phạm nghiêm trọng luật giao thông. Tài xế sau đó chấp nhận hành vi vi phạm.

Cùng thời điểm, tổ công tác phát hiện xe khách (phù hiệu hợp đồng) của nhà xe Năm A dừng đỗ nơi có biển cấm trên đường Đỗ Mười. Với lỗi này, tài xế bị phạt 700.000 đồng.

Tin liên quan

Xe khách 'tung hoành' cửa ngõ TP.HCM: Chạy giờ cấm, dừng đỗ bát nháo

Xe khách 'tung hoành' cửa ngõ TP.HCM: Chạy giờ cấm, dừng đỗ bát nháo

Cửa ngõ phía đông TP.HCM trở thành điểm nóng về xe khách vi phạm giao thông. Xe chạy nhanh, chuyển làn ẩu, dừng đỗ bừa bãi, phụ xe chồm ra ngoài chèo kéo khách… diễn ra công khai giữa dòng phương tiện đông nghẹt.

Khám phá thêm chủ đề

xe khách vi phạm bến cóc TP.HCM cửa ngõ phía đông TP.HCM xe khách chạy giờ cấm Xe khách dừng đỗ sai quy định An toàn giao thông CSGT TP.HCM giám sát hành trình Ùn tắc giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận