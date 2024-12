Siết khí thải xe máy: Làm sao để khả thi

Như Thanh Niên đưa tin, theo Thông tư 47/2024 của Bộ GTVT, xe mô tô, xe gắn máy có tuổi đời dưới 5 năm được miễn kiểm định khí thải. Xe từ 5 - 12 năm tuổi phải kiểm định 2 năm một lần, xe trên 12 năm tuổi phải kiểm định hằng năm. Giấy chứng nhận kiểm định khí thải sẽ được Cục Đăng kiểm VN cấp.

Quy định kiểm soát khí thải xe máy đã có, song vẫn chưa có lộ trình chính thức ẢNH: NGỌC THẮNG

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm VN, cho biết việc Bộ GTVT ban hành Thông tư 47 là thực hiện theo quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ 1.1.2025. Tuy nhiên, thời gian, lộ trình thực hiện kiểm định khí thải mô tô, xe gắn máy sẽ thực hiện theo luật Bảo vệ môi trường. Luật này do Bộ TN-MT là cơ quan chủ trì, phối hợp cùng Bộ GTVT xây dựng, trình Chính phủ ban hành quyết định. Hiện Bộ TN-MT chưa trình dự thảo luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) lên Chính phủ do còn chờ quyết định về lộ trình thực hiện.

Giải pháp khả thi?

Mặc dù cơ quan chức năng đã khẳng định việc yêu cầu kiểm định khí thải xe máy không thực hiện ngay từ 1.1.2025, song với số lượng xe máy rất lớn, nhiều bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên bày tỏ sự lo ngại khi quy định kiểm soát khí thải xe máy chính thức được đưa vào cuộc sống. BĐ Trường Lưu nhận định: "Nếu không có sẵn một hệ thống giải pháp triển khai hoàn chỉnh, nguy cơ ùn ứ nghiêm trọng có thể xảy ra, kéo theo nhiều phiền toái cho người dân".

BĐ Minh Nghĩa nêu: "Khác với ô tô, chuyện một người dân sở hữu từ 2 chiếc xe máy trở lên là khá phổ biến. Chưa kể tỷ lệ phủ sóng xe máy trên đầu người ở VN cũng rất cao, dẫn đến lượng xe máy hoạt động trong sinh hoạt thường nhật là cực kỳ lớn. Thử hình dung khi triển khai kiểm định khí thải xe máy trên quy mô toàn quốc thì áp lực sẽ như thế nào".

BĐ Vanminh Nguyen nhận xét: "Thời gian kiểm định một xe máy có thể chỉ mất khoảng vài phút, nhưng xếp hàng chờ kiểm định thì mất bao lâu? Sân bãi chứa phương tiện chờ kiểm định có đủ không? Việc cấp giấy chứng nhận có đáp ứng kịp?". BĐ Dung Do băn khoăn: "Sẽ phải bù đắp hàng triệu giờ công cho người lao động xin nghỉ để đi kiểm định khí thải xe máy".

Cần giải pháp đồng bộ, đầy đủ

Về những lo ngại trên, lãnh đạo Cục Đăng kiểm VN đưa ra một số giải pháp trước mắt. Cụ thể, ông Nguyễn Tô An cho biết sẽ sử dụng các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới sẵn có, kết hợp với các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng mô tô, xe gắn máy của các đại lý bán xe và các cơ sở xã hội hóa để tham gia thực hiện kiểm định khí thải xe máy.

Nhiều BĐ đề nghị phải có được một hệ thống giải pháp chi tiết kết nối từ nhà sản xuất, cơ quan kiểm định khí thải xe máy… đến người tiêu dùng rồi mới tính tới chuyện triển khai. Nếu không, với lượng xe máy khổng lồ tại VN, việc kiểm soát khí thải sẽ gây ra một đợt ùn ứ đăng kiểm còn nghiêm trọng gấp nhiều lần so với kiểm định ô tô.

BĐ Bao Nguyen đặt nhiều kỳ vọng chính sách kiểm soát khí thải xe máy: "Kiểm định khí thải là cần thiết cho môi trường. Tôi cho rằng cái này phải làm từ lâu rồi, không nên trì hoãn nữa". Để góp phần giảm tình trạng ô nhiễm không khí, BĐ Tú Thanh Dương mong có thêm những giải pháp đồng bộ khác: "Phải có thêm hệ thống giao thông công cộng, đáp ứng đầy đủ hơn cho người dân đi lại, thì số lượng xe gắn máy sẽ giảm dần".