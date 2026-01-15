Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Siết kiểm dịch, ngăn chặn bán tháo heo bệnh sau vụ Đồ hộp Hạ Long

Phan Hậu
Phan Hậu
15/01/2026 18:58 GMT+7

Từ vụ việc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long tiêu thụ thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố siết chặt công tác kiểm dịch giết mổ, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, tiêu thụ heo chết do dịch bệnh.

Cục Chăn nuôi và Thú y liên tục có chỉ đạo nóng sau vụ việc phát hiện Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long tiêu thụ thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi, đã được Công an TP.Hải Phòng khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra.

Đề nghị siết kiểm dịch, chặn bán tháo lợn chết sau vụ Đồ hộp Hạ Long - Ảnh 1.

Cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị siết chặt kiểm tra, kiểm dịch, ngăn chặn bán tháo heo nhiễm dịch bệnh sau vụ việc tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ngày 14.1, Cục Chăn nuôi và Thú y có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường 34 tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh các cơ quan liên quan, chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của luật Thú y và các công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi. 

Cùng đó, thực hiện đầy đủ các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống và tiêu hủy, khoanh vùng xử lý khi có bệnh dịch tả heo châu Phi, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Xuân năm 2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không thực hiện các biện pháp xử lý dịch bệnh theo hướng dẫn của chuyên môn thú y, cố tình bán chạy, bán tháo động vật chết, động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Cũng tại văn bản trên, Cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với động vật, sản phẩm động vật theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 11043/BNNMT-CNTY ngày 30.12.2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ sở, địa bàn có nguy cơ cao nhằm bảo đảm cho công tác giám sát, phát hiện sớm động vật bị mắc bệnh, xử lý ổ dịch kịp thời, quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật trên địa bàn được thống nhất, đạt hiệu quả.

Tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y, an toàn thực phẩm; tuyệt đối không được bán tháo, vận chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác động vật chết ra ngoài môi trường làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Không sử dụng trái phép động vật chết, động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong quá trình sơ chế, chế biến thực phẩm.

Truy nguồn heo bệnh đưa vào Đồ hộp Hạ Long

Trước đó, ngày 9.1, Cục Chăn nuôi và Thú y có văn bản giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng II thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại tỉnh Hưng Yên để xác minh nguồn gốc thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi đưa vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Cơ quan này đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hưng Yên cung cấp cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng II đầy đủ giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (mẫu 12b, 12d liên quan đến động vật, sản phẩm động vật vận chuyển sang Hải Phòng).

Cung cấp sổ theo dõi kiểm soát giết mổ, hồ sơ về xử lý vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn trong thời gian từ ngày 1.5 đến 31.9.2025.

Vụ tuồn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi vào Công ty CP Đồ hộp Hạ Long xuất hiện tình tiết mới khi Công an Hải Phòng tạm giữ một cán bộ kiểm dịch và nhân viên doanh nghiệp để điều tra hành vi đưa, nhận hối lộ.

