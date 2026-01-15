Vụ Đồ hộp Hạ Long: Lộ tình tiết hối lộ, cán bộ kiểm dịch bị tạm giữ

Liên quan vụ hơn 130 tấn thịt lợn dương tính với dịch tả heo châu Phi được phát hiện trong kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ thêm 2 người để điều tra về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Cơ quan công an đã khởi tố bị can, tạm giam Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cùng các đối tượng liên quan

ẢNH: C.A

Theo đó, 2 người bị tạm giữ gồm Lê Nhật Huy, nhân viên bán hàng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long và Trần Thị Hương, Phó trưởng Trạm Giám sát tàu cá và Kiểm dịch lưu động,thuộc Chi cục Thủy sản - Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp - Môi trường Hải Phòng). Các quyết định tạm giữ đã được Viện KSND TP.Hải Phòng phê chuẩn.

Đáng chú ý, trước khi bị tạm giữ, cả Huy và Hương đã đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận có liên quan đến hành vi đưa, nhận hối lộ trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật khi vận chuyển ra ngoài tỉnh tiêu thụ đối với các lô hàng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Đây được xem là tình tiết mới, làm rõ thêm vai trò của lực lượng kiểm dịch trong chuỗi sai phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm.

Trụ sở Chi cục Thủy sản - Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng ẢNH: N.H

Trước đó, tối 14.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với Trương Sỹ Toàn (57 tuổi, trú tại P.Hà Lầm, Quảng Ninh), Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3, điều 360 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, 3 nhân viên của công ty gồm Phạm Thị Thúy Lan (Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan và Lại Thị Thanh Hương bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo điều 317 Bộ luật Hình sự. Các bị can đều bị áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Thị Thoan được giao quản lý trực tiếp nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào, chịu trách nhiệm giám sát thịt heo trước khi nhập kho lạnh và đưa vào sản xuất. Lại Thị Thanh Hương làm việc tại bộ phận đầu vào của Phòng Quản lý chất lượng, có nhiệm vụ kiểm tra thịt heo tươi. Tuy nhiên, các khâu kiểm soát này đã bị buông lỏng, tạo điều kiện cho thịt heo nhiễm bệnh lọt vào dây chuyền chế biến.

Vụ việc bị phát hiện từ ngày 8.9.2025, khi Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hải Phòng bắt giữ các đối tượng vận chuyển, mua bán hơn 1,27 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, có mùi ôi thiu và dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, phát hiện hơn 132,3 tấn thịt heo nhiễm dịch; cùng nhiều sản phẩm khác như chả giò, pate "cột đèn" và thực phẩm đông lạnh nhập khẩu nhiễm vi khuẩn Salmonella spp.