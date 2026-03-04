Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Siết quản lý vỉa hè ở TP.HCM: Người bán nhỏ lẻ nói gì?
Siết quản lý vỉa hè ở TP.HCM: Người bán nhỏ lẻ nói gì?

Sầm Ánh - Kinh Luân
04/03/2026 06:58 GMT+7

Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành hướng dẫn mới về quản lý và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, trong đó không còn cho phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán như trước đây, việc này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân thành phố.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM ban hành hướng dẫn về quản lý và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Điểm đáng chú ý là quy định mới không còn cho phép dùng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán như trước.

Theo đó, việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè chỉ được xem xét trong 5 nhóm trường hợp: phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa – thể thao; công tác phòng chống, khắc phục thiên tai, cứu nạn cứu hộ, cháy nổ, dịch bệnh; thi công xây dựng công trình; tổ chức tang lễ, đám cưới; và trông giữ xe khi thật sự cần thiết.

Tại một số tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh, Hàm Nghi… ở trung tâm TP.HCM, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ cho biết họ sẵn sàng chấp hành nếu thành phố có chủ trương nhằm siết chặt quản lý, đảm bảo lòng đường dành cho phương tiện giao thông, vỉa hè ưu tiên cho người đi bộ.

Với nhiều lao động lớn tuổi, không nghề nghiệp ổn định, vỉa hè là nguồn thu nhập chính

Tuy nhiên, không ít người bày tỏ lo lắng. Với nhiều lao động lớn tuổi, không nghề nghiệp ổn định, vỉa hè là nguồn thu nhập chính. Ông Nguyễn Văn Sang, sống tại P.Cầu Ông Lãnh không giấu được nỗi lo, với ông vỉa hè không chỉ là không gian công cộng mà còn là kế sinh nhai mỗi ngày. Ông kỳ vọng thành phố sẽ tạo điều kiện cho người buôn bán nhỏ được tiếp tục làm ăn trong khuôn khổ trật tự, văn minh.

Điểm đáng chú ý là quy định mới không còn cho phép dùng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán như trước

Chủ trương siết quản lý vỉa hè là bước đi nhằm xây dựng đô thị văn minh, trật tự

Sở Xây dựng cũng lưu ý, việc sử dụng tạm thời vỉa hè phải đảm bảo chừa tối thiểu 1,5m cho người đi bộ, không cấp phép với vỉa hè dưới 3m và không để phát sinh hồ sơ, thủ tục ngoài quy định. Những khu vực hẹp cần hạn chế tối đa việc tập kết vật liệu, tổ chức sự kiện hay trông giữ xe.

Chủ trương siết quản lý vỉa hè là bước đi nhằm xây dựng đô thị văn minh, trật tự. Tuy nhiên, để chính sách đi vào cuộc sống, bài toán đặt ra không chỉ là quản lý chặt chẽ, mà còn là cách tổ chức thực hiện sao cho hài hòa giữa kỷ cương đô thị và sinh kế của người dân.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
