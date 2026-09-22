Siết vi phạm sử dụng xe đầu kéo chở hàng không đúng công năng

Việc siết chặt quản lý sơ mi rơ moóc khiến doanh nghiệp lo lắng ẢNH: Q.T

Siết sai chứ không phải làm khó

Chia sẻ với PV Thanh Niên, một số doanh nghiệp tại TP.HCM cho biết, trước đây, các loại sơ mi rơ moóc tải được xác định là phương tiện chở hàng nên nhiều doanh nghiệp sử dụng cùng phương tiện để chở container và các loại hàng rời như sắt thép, thiết bị, hàng bao kiện… Tuy nhiên, theo cách phân loại và ghi thông tin trên Giấy chứng nhận kiểm định hiện nay, "sơ mi rơ moóc tải chở container" được tách riêng với "sơ mi rơ moóc tải chở hàng hoặc container". Khi giấy kiểm định chỉ ghi "sơ mi rơ moóc tải chở container", cơ quan chức năng có thể căn cứ vào thông tin này để xử phạt nếu phương tiện chở hàng rời. Cụ thể trong trường hợp chở loại hàng không đúng với thông tin ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của rơ moóc, sơ mi rơ moóc thì mức xử phạt áp dụng cho hành vi vi phạm này cụ thể như sau: Đối với lái xe (người điều khiển phương tiện) vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 8-12 triệu đồng; bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe. Đối với doanh nghiệp (chủ phương tiện), tổ chức là chủ xe vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 40-52 triệu đồng.

Các doanh nghiệp cho rằng, cách quản lý hiện nay đã làm hạn chế công năng khai thác của những phương tiện trước đây vẫn được sử dụng để chở cả container và hàng hóa khác. Điểm cần làm rõ là, đây có phải là một chính sách mới làm thay đổi công năng khai thác phương tiện, hay chỉ là sự thay đổi trong cách phân loại, ghi nhận của hệ thống đăng kiểm.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp còn cho rằng giấy đăng kiểm cũ thì ghi rõ công năng sau khi cải tạo nhưng khi cập nhật bằng giấy đăng kiểm điện tử thì lại thay đổi tính năng, hoặc ghi không đầy đủ.

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm TP.HCM cho biết trước đây, việc phân loại sơ mi rơ moóc đều được chia làm hai loại rõ ràng: Loại chỉ chở container và loại đa dụng có tính năng kép (chở container và hàng hóa). Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều trường hợp doanh nghiệp sử dụng sơ mi rơ moóc chở container để chở hàng, và hình thành thói quen hoặc sự hiểu lầm. Hiện CSGT đang siết chặt quản lý hành vi này, từ đó dẫn đến phản ứng của các doanh nghiệp. Đối với vấn đề cập nhật giấy kiểm định lên hệ thống chưa đồng bộ hoặc thiếu mất công năng của phương tiện, tại các cơ sở kiểm định do Sở Xây dựng TP.HCM quản lý chưa ghi nhận trường hợp này.

Tránh đầu tư lãng phí

Cách ghi và cách hiểu trên giấy chứng nhận kiểm định đối với phương tiện sơ mi rơ moóc chưa được thống nhất giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp ẢNH: Q.T

Mới đây, Hiệp hội Vận tải TP.HCM cũng đã có công văn gửi đến các doanh nghiệp hội viên, đề nghị các doanh nghiệp chủ động lưu ý phòng ngừa rủi ro pháp lý, tránh bị phạt nặng và tối ưu hoá hoạt động khai thác. Theo đó, Hiệp hội nhắc lại quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ: Trường hợp sơ mi rơ moóc có thông tin trên Giấy chứng nhận kiểm định ghi là "Sơ mi rơ moóc tải chở container" thì phương tiện này chỉ được phép chở hàng là container. Nếu dùng phương tiện này để chở các loại hàng rời khác (như sắt thép, thiết bị, hàng bao kiện…) sẽ bị coi là chở loại hàng không đúng với giấy chứng nhận kiểm định và đối mặt với mức phạt rất nặng. Để có thể chở được đa dạng các loại hàng hóa khác nhau trên cùng một xe mà không vi phạm pháp luật, loại phương tiện được ghi trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới phải thể hiện là "Sơ mi rơ moóc tải chở hàng hoặc container".

Từ thực tiễn áp dụng pháp luật và các mức chế tài xử phạt nghiêm khắc nêu trên, Hiệp hội Vận tải TP.HCM khuyến cáo các doanh nghiệp hội viên thận trọng trong đàm phán với cơ sở sản xuất, lắp ráp, đại lý bán xe, kiểm tra kỹ lưỡng các tiêu chí trên Giấy chứng nhận kiểm định Doanh nghiệp cần yêu cầu đơn vị đăng kiểm, cơ sở sản xuất hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ sao cho thông tin ghi trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thể hiện đúng và đủ các tiêu chí sử dụng, tiêu chí kỹ thuật. Tránh tình trạng mua phương tiện về nhưng trên giấy tờ chỉ giới hạn chuyên chở một loại hàng chuyên biệt (ví dụ chỉ chở container), dẫn đến việc khi điều động xe đi chở hàng rời hoặc hàng thiết bị sẽ vi phạm quy định pháp luật, đối mặt với mức phạt tiền lên đến hàng chục triệu đồng cho cả doanh nghiệp lẫn lái xe, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh doanh.

Về phản ánh một số trường hợp cấp giấy kiểm định cho sơ mi rơ moóc có tình trạng ghi sai hoặc thiếu sót, dẫn đến ảnh hưởng hoạt động của doanh nghiệp, ông Lê Trung Tính, Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP.HCM cho biết, nếu có tình trạng giấy chứng nhận kiểm định chưa ghi rõ phân biệt giữa 2 loại phương tiện ( loại đa dụng và loại khung xương chỉ chở container) thì hiệp hội có thể làm việc trực tiếp với cơ quan đăng kiểm; trường hợp họ chưa thống nhất thì hiệp hội có thể sẽ kiến nghị tới lãnh đạo cấp cao hơn. Về phía các doanh nghiệp cần tổng hợp các bằng chứng cụ thể, chính xác, rõ ràng để hiệp hội có căn cứ phản ảnh.