Ngừng ứng dụng đặt lịch đăng kiểm có ảnh hưởng đến các chủ xe?

Nhiều trung tâm đăng kiểm hiện nay đã không còn áp dụng đặt lịch hẹn qua ứng dụng TTDK mà vẫn xếp hàng như trước kia ẢNH: QUANG THUẦN

Các TTĐK đã ngừng áp dụng từ lâu

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít chủ xe bày tỏ sự thất vọng khi một công cụ từng được kỳ vọng giúp giảm thời gian chờ đợi nay không còn hoạt động. Trong khi Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, việc dừng ứng dụng xuất phát từ thực tế nhiều trung tâm đăng kiểm không còn sử dụng hình thức đặt lịch này.

Theo ghi nhận của PV, nhiều người cho biết họ từng đặt lịch thành công trên ứng dụng nhưng khi đến trung tâm vẫn phải lấy số và xếp hàng như những người không đăng ký trước. Ông Trần Tâm Hoàng, ngụ tại P. Xóm Chiếu (TP.HCM) chia sẻ: "Mấy trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM đã ngừng áp dụng mấy năm nay rồi. Tôi đi đăng kiểm 2 lần đều đặt lịch trước ở app TTDK thành công nhưng cả 2 lần đều không nhận lịch và bắt xếp hàng từ đầu".

Một số chủ xe cho rằng mấy năm gần đây việc đặt lịch qua ứng dụng gần như không mang lại lợi ích thực tế. Anh Từ Vỹ Khang, ngụ tại P. Thủ Dầu Một (TP.HCM) nhận xét: "Trong 2-3 năm qua việc ứng dụng TTDK gần như đã bị vô hiệu hoá. Đặt hay không thì hôm đó cũng lên xếp hàng thôi chứ có khác gì đâu".

Trong khi đó, một số chủ xe khác cho rằng việc sử dụng ứng dụng và công nghệ để đặt lịch là bước hiện đại hoá quy trình đăng ký, mang lại tiện lợi cho người dân, nhưng bây giờ không áp dụng nữa thì khá đáng tiếc.

Ứng dụng không còn tác dụng

Trả lời PV ngày 19.7, một lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm TP.HCM cho biết từ sau giai đoạn khủng hoảng nhân sự của ngành đăng kiểm cách đây 4 năm, tình hình ùn tắc tại các cơ sở kiểm định đã đặt ra yêu cầu phải đặt lịch qua ứng dụng để tránh việc xếp hàng. Sau đó nhiều chính sách mới đã thay đổi hoạt động đăng kiểm với việc miễn, giảm đăng kiểm cho xe mới, gia tăng thời hạn đăng kiểm...tình hình đăng kiểm hiện nay đã ổn định trở lại và nhìn chung khá thưa vắng. Các cơ sở kiểm định tại TP.HCM hầu hết đều hoạt động dưới công suất, giải quyết nhu cầu kiểm định ngay trong ngày. "Hiện nay việc áp dụng triển khai đặt lịch qua ứng dụng hầu như không còn nữa, các trung tâm cũng không ùn tắc nên ngừng ứng dụng này cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Trong thời gian tới Cục Đăng kiểm cũng sẽ triển khai một ứng dụng khác phù hợp hơn", vị lãnh đạo này cho biết.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng giải thích, ứng dụng TTDK được xây dựng trong bối cảnh hệ thống đăng kiểm rơi vào giai đoạn quá tải nghiêm trọng năm 2023. Khi đó, lượng phương tiện dồn về kiểm định rất lớn trong khi nhiều trung tâm phải tạm dừng hoạt động, khiến người dân phải chờ đợi nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần mới đến lượt đăng kiểm. Việc triển khai đặt lịch trực tuyến được kỳ vọng sẽ giúp người dân chủ động lựa chọn thời gian, đồng thời hỗ trợ các trung tâm điều tiết lượng xe đến kiểm định.

Tuy nhiên, sau khi hệ thống đăng kiểm dần ổn định, năng lực phục vụ được khôi phục, nhiều trung tâm đã chủ động điều chỉnh phương thức tiếp nhận phương tiện theo điều kiện thực tế. Phần lớn đơn vị không còn sử dụng dữ liệu đặt lịch từ ứng dụng TTDK mà chuyển sang tiếp nhận trực tiếp hoặc áp dụng các hình thức quản lý riêng.

Chính vì vậy, theo Cục Đăng kiểm, ứng dụng không còn phát huy được vai trò ban đầu. Việc tiếp tục duy trì trong khi các trung tâm không sử dụng sẽ dễ khiến người dân hiểu nhầm rằng chỉ cần đặt lịch trên ứng dụng là được ưu tiên, trong khi thực tế nhiều nơi vẫn phải lấy số thứ tự như bình thường. Điều này dẫn đến những phản ánh, khiếu nại và gây ra sự không thống nhất trong quá trình phục vụ.

Cơ quan quản lý cho biết việc ngừng tiếp nhận đăng ký qua ứng dụng nhằm tránh gây nhầm lẫn cho người dân, đồng thời bảo đảm các trung tâm chủ động lựa chọn phương án tổ chức phù hợp với năng lực tiếp nhận của mình. Trong thời gian tới, người dân có nhu cầu đăng kiểm nên liên hệ trực tiếp với trung tâm đăng kiểm để sắp xếp thực hiện kiểm định.