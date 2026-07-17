Lưu ý quan trọng khi đăng kiểm: Chủ xe không đặt lịch qua app TTDK từ 14.7

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ ngày 14.7, cơ quan này chính thức dừng phối hợp với ứng dụng TTDK do Công ty CP Chuyển đổi dữ liệu Sa Mộc phát triển và vận hành, sau khi hợp đồng hợp tác giữa hai bên hết hiệu lực.

Từ 14.7, chủ xe không đăng ký qua app TTDK để đặt lịch đăng kiểm ẢNH: T.N

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, hiện năng lực phục vụ của hệ thống các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã dư thừa để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp, không còn xảy ra tình trạng quá tải.

Vì vậy, chủ phương tiện có thể đưa xe trực tiếp đến bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào để thực hiện kiểm định mà không cần đăng ký, đặt lịch qua ứng dụng TTDK hoặc làm theo các hướng dẫn, gợi ý trên ứng dụng này.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng kiểm và nâng cao chất lượng phục vụ, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng một ứng dụng trực tuyến mới và sẽ sớm đưa vào vận hành.

Ứng dụng mới sẽ hỗ trợ người dân đăng ký kiểm định phương tiện trực tuyến, đồng thời tích hợp nhiều tiện ích và dịch vụ khác, góp phần đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện kiểm định xe cơ giới.

Trong thời gian chờ ứng dụng mới được triển khai, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân thực hiện kiểm định theo hình thức trực tiếp tại các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc để bảo đảm thuận tiện, đúng quy định.

Sau khi ứng dụng mới chính thức đi vào hoạt động, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thông báo công khai trên các kênh thông tin chính thức để người dân biết và sử dụng.

